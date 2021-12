Letizia di Spagna, la foto di Natale è una delusione. Ma le figlie sono bellissime

Letizia di Spagna brilla col look da 2.700 euro

Letizia di Spagna e suo marito Felipe hanno condiviso la cartolina di Natale. Quest’anno hanno scelto un ritratto di famiglia con le figlie Leonor e Sofia in primo piano, che però manca di calore e per certi aspetti è deludente.

Letizia di Spagna, il biglietto di auguri delude

Letizia di Spagna ha voluto trasmettere sicuramente un messaggio di normalità con questa foto di famiglia scelta per gli auguri di Natale, ma il ritratto troppo posato, i look dimessi con colori poco sgargianti, i sorrisi formali rendono l’insieme freddo, come se si trattasse di uno scatto per una rivista patinata che parla di famiglia dal sangue blu. In poche parole, la Reina avrebbe potuto fare di meglio, soprattutto in considerazione del suo gusto e del suo stile.

Di certo, ha voluto dare grande importanza alle figlie, soprattutto a Leonor che quest’anno si è trasferita nel Galles per completare gli studi in un college esclusivo e internazionale e prepararsi così al suo futuro ruolo di Regina.

L’immagine è stata scattata nei giardini della residenza reale, all’interno del Palazzo della Zarzuela e con molta probabilità è stata realizzata nei giorni scorsi, al ritorno a casa della Principessa della Asturie per le vacanze di Natale.

Letizia di Spagna, il blazer di Mango

Nella cartolina Felipe e Letizia di Spagna sono in piedi l’uno accanto all’altra, mentre Leonor e Sofia sono sedute su una panchina davanti ai genitori. Donna Letizia indossa un blazer in tweed grigio chiaro, a doppiopetto, di Mango e sotto s’intravede una t-shirt bianca. Felipe è stato immortalato con giacca, gilet e camicia rosa.

Leonor e Sofia di Spagna, il maglione di Natale

Sofia indossa un maglione celeste con greche, firmato Yerse, abbinato a un paio di pantaloni chiari. Sua sorella Leonor le è accanto e porta un maglione chiaro e pantaloni nocciola in velluto. La Principessa abbraccia la sorella. Le due sono infatti molto legate e la separazione per motivi di studio è stata molto sofferta da Sofia.

Come Carlo e Camilla, anche Re Juan Carlos e sua moglie Sofia hanno pubblicato la loro cartolina di Natale che riproduce un presepe napoletano allestito a Palazzo.

La tendenza dei Reali quest’anno è stata di celebrare le Feste con immagini che non riprendono decori specificamente natalizi. Anche Kate Middleton e William hanno scelto un’immagine scattata in Giordania, mentre Rania ha optato per un ritratto di gran classe con suo marito e i suoi quattro figli, scegliendo uno sfondo neutro.