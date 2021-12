Letizia di Spagna brilla con pailletes da 2.700 euro e mostra i muscoli

Letizia di Spagna brilla col look da 2.700 euro

Letizia di Spagna ha partecipato al gala annuale dedicato al comitato olimpico spagnolo, presentandosi con un completo scintillante di Nina Ricci, che ha indossato per la prima volta nel 2015. E ha osato con gioielli dal valore inestimabile: bracciale di zaffiri e orecchini di brillanti.

Tornata dal viaggio lampo in Senegal dove ha indossato prima un tailleur pantalone navy e poi un abito-kimono color corallo, Letizia di Spagna è tornata in pubblico per il tradizionale appuntamento con gli atleti spagnoli, questa volta accompagnata da suo marito Felipe.

Letizia di Spagna al gala

Alla serata di gala, la Reina ha fatto una scelta di stile che ha stupito tutti. Infatti, solitamente per occasioni di questo tipo il dress code prevede un abito da sera. Letizia ha dimostrato di saper indossare con successo anche modelli low cost, come quello magnifico di H&M.

Questa volta però la moglie di Felipe ha deciso di sfoggiare un tailleur, un look decisamente insolito sia come tipo di abbigliamento sia come struttura del due pezzi.

Letizia di Spagna, il completo da 2.700 euro di Nina Ricci

Si tratta infatti di un completo, firmato Nina Ricci, blu navy, illuminato da paillettes, composto da una giacca molto particolare, che vale 2.700 euro. Infatti è priva di maniche e mette in mostra le braccia toniche e muscolose di Sua Maestà. Il blazer, corto e sciancrato, esalta la figura esile di Letizia ed è chiuso da una fila di piccoli bottoni gioiello, con due tasche laterali. E si accompagna a una gonna a tubino, appena sopra il ginocchio che esalta il lato B tonico.

Esiste anche una versione con gonna più lunga, spacco laterale e frange, ma Donna Letizia ha preferito un taglio più classico che ha abbinato a un paio di décolletée dal tacco sottile e alto, sempre di Nina Ricci.

Letizia di Spagna, zaffiri e brillanti

A impreziosire il look ci pensano degli orecchini pendenti, di gusto retro, in brillanti, creati da Harry Winston, esaltati dallo chignon spettinato che lascia scoperte le orecchie, e il bracciale con zaffiri che brilla sul braccio nudo della Reina.

L’outfit di Letizia non è nuovo. Infatti lo ha indossato per la prima volta nel 2015 durante un viaggio di Stato negli Stati Uniti, quando presidente era Barack Obama. All’epoca il completo era venduto appunto a 2.700 euro.