Letizia di Spagna il tailleur navy che dobbiamo avere e l’abito-kimono da favola

Letizia di Spagna, tailleur navy e abito-kimono rosso

Letizia di Spagna è partita per il suo viaggio di Stato di un giorno in Senegal. La Reina è atterrata all’aeroporto di Dakar con un tailleur pantaloni, blu navy, di grande classe, che tutte noi dovremmo avere nell’armadio. Un completo da working girl, pratico e raffinato, che risolve ogni occasione. Mentre al cambio di look ha optato per un abito-kimono estremamente femminile.

Letizia di Spagna, tour in Senegal

Letizia di Spagna è partita per il Senegal domenica 12 dicembre e resterà in Africa solo 24 ore, stando a quanto è stato comunicato della sua agenda. Il motivo del tour è promuovere la lingua spagnola nel mondo. Ad attenderla all’aeroporto c’è la First Lady Marie Faye Sall con uno sfavillante abito rosso e altre importanti personalità politiche del Paese.

Donna Letizia è stata omaggiata con un mazzo di fiori, consegnatole da una ragazza di 12 anni che si è particolarmente distinta negli studi. L’arrivo della Regina è stato documentato sul profilo Twitter della Casa Reale.

Letizia di Spagna, il tailleur di Hugo Boss

Dopo la mise bianco nera, la Reina ha scelto per il viaggio in aereo un tailleur pantaloni blu navy di Hugo Boss, dal tessuto lucido, quasi vellutato. Si tratta di un completo con blazer monopetto dai bottoni d’oro sui polsi e pantaloni a sigaretta che ha abbinato a delle décolletée in suede blu, di Magrit. Sotto la giacca si vede una semplice t-shirt bianca a girocollo. Mentre come gioielli, ha optato per un paio di orecchini geometrici con brillanti di Gold & Roses.

Letizia di Spagna, l’abito-kimono di Adolfo Domínguez

Se per il suo arrivo a Dakar la moglie di Felipe ha sfoggiato un look pratico quanto elegante, per l’inaugurazione del primo Istituto Cervantes in Africa ha cambiato decisamente stile, scegliendo un outfit più formale e bon ton.

Tolti i pantaloni, Letizia di Spagna ha indossato un abito kimono, rosso-arancio con piccoli fiori rosa. Il vestito è ispirato al tradizionale abito giapponese con chiusura a vestaglia e cintura a fusciacca in stoffa, maniche ampie e gonna a 3/4. Il modello è firmato Adolfo Domínguez. La Regina ha debuttato con questo abito nel 2018, per poi riproporlo nel 2019.

Questa volta lo ha coordinato a delle scarpe in camoscio rosa pastello di Lodi. E ha scelto di raccogliere i capelli in una coda di cavallo alta, ultra chic.