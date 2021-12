Letizia di Spagna sensazionale in bianco e nero con la blusa crossover

Letizia di Spagna sensazionale col look bianco e nero

Letizia di Spagna conclude la sua settimana di lavoro presenziando alla cerimonia per il 70esimo anniversario dell’Associazione delle Accademie di Lingua Spagnola, con un look sensazionale bianco e nero: blusa crossover che fa scalpore, gonna in seta nera del mistero e borsa da oltre mille euro.

Gonna nera midi Puoi acquistare online una gonna simile a quella di Letizia di Spagna

Dopo aver osato con gli stivali rossi e il top aderente di Hugo Boss, Letizia di Spagna ci delizia con un alto dei suoi outfit favolosi. La Reina riprende un grande classico della moda da lady, il look bicolore bianco e nero. E lo fa abbinando alcuni capi cult del suo guardaroba con altri di nuova acquisizione e di cui si sa davvero poco. Il risultato è sensazionale tanto che nemmeno Felipe riesce a resisterle e scambia con la moglie sguardi di complicità.

Letizia di Spagna, la blusa crossover di Maksu

Donna Letizia ripropone la blusa bianca con bottoni neri, dai volumi oversize, di Maksu, di cui tutti parlarono la prima volta che l’ha indossata durante la Pasqua militare di quest’anno. Il top ebbe un tale successo che il brand ebbe un picco di vendite, come spiegarono a Hola! Gabrielle Vivanco e Virginia Olaso, i direttori creativi del marchio: “La blusa è andata esaurita e l’impatto sui media ha portato al riconoscimento del marchio e un boom nelle vendite”.

Si tratta di una camicia in seta di alta qualità, a girocollo, chiusa da una fila di bottoni laterali a contrasto, con ampie maniche che si stringono sui polsi. Donna Letizia l’ha abbinata questa volta a una nuova gonna in seta nera, midi, di cui non si conosce lo stilista.

Mentre quando ha sfoggiato per la prima volta la blusa bianca, l’ha coordinata a una gonna nera lunga fino ai piedi. Per poi riproporla il giorno della cresima di sua figlia Leonor con un paio di pantaloni a sigaretta.

Letizia di Spagna, borsa da oltre mille euro

Dunque, la Reina ha presentato tutte e tre le volte look differenti. In quest’ultimo caso, la scelta sugli accessori è ricaduta sulla sua cintura in pelle nera di Burberry, décolletée in vernice di Magrit e borsa con catena di Nina Ricci che è in vendita a 1.090 euro come riporta Vanitatis.

Letizia di Spagna, gli orecchini vintage

Molto particolari i gioielli. Letizia infatti ha optato per degli orecchini vintage, composti da piccoli cerchi di varia dimensione, che possiede da oltre 15 anni, e naturalmente il suo anello di Karen Hallam, regalo delle figlie. Mentre i capelli sono raccolti in una elegante coda alta, una delle sue pettinature iconiche.