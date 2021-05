Letizia di Spagna, maxi blusa e tacchi bassi alla cresima di Leonor. Meglio il tubino snellente

editato in: da

Letizia di Spagna, i look rosa da favola

La Famiglia Reale di Spagna partecipa alla cresima della Principessa Leonor. E mamma Letizia stupisce con un look modernissimo ma dimesso che rompe con ogni dress code. Infatti, la Regina opta per un outfit bicolor molto semplice e senza tacchi per lasciare la scena alla figlia.

Nonostante la scelta generosa e lo stile elegante che sempre contraddistingue Letizia di Spagna, il look per la cresima di Leonor non entusiasma. Molto meglio il tubino in principe di Galles con cui si è presentata all’incontro di lavoro con la Federazione spagnola delle donne Direttrici, Dirigenti, Professioniste e Imprenditrici (FEDEPE), firmato Hugo Boss, e la borsa bianca made in Italy.

Ma torniamo alla cresima. Leonor, la primogenita di Felipe e Letizia, ha ricevuto la cresima nella Parrocchia dell’Asunción de Nuestra Señora de Aravaca, a Madrid, la stessa chiesa in cui ha fatto la prima comunione. La Principessa delle Asturie indossava un abito bluette con fascia in vita e per la prima volta ha sfoggiato un paio di slingbacks, firmate Carolina Herrera, le stesse di mamma Letizia, ma più basse.

Per non rubarle la scena, Letizia si è presentata alla cerimonia con una blusa bianca oversize, con bottoni neri su un lato, firmata Maksu, un modello che ama particolarmente, infatti l’aveva già indossato lo scorso gennaio. La Regina abbina il top a un paio di pantaloni neri dal taglio classico, di Hugo Boss, cintura in pelle e slingbacks con tacco midi di Isabel Abdo.

Per quanto raffinato, il look di Letizia sembra più adatto a una riunione di lavoro che a una cerimonia così importante come la cresima della figlia. Ma come sempre la Regina non vuole mettere in ombra la Principessa quando partecipano insieme a un evento, a maggior ragione quando è lei al centro della giornata.

In ogni caso, sappiamo che Donna Letizia sa fare di meglio in fatto di outfit. Solo qualche giorno prima ha indossato uno splendido tubino in principe di Galles di Hugo Boss, dall’effetto snellente, che esaltava il fisico tonico di Sua Maestà. Lei lo ha coordinato a delle décolletée bicolor, di Magrit, e borsa bianca di Furla.