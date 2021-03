Letizia di Spagna, Leonor le ruba la scena: primo evento da sola con look da 59,90 euro

editato in: da

Letizia di Spagna, sua figlia Leonor incanta col look da 59,90 euro

Letizia di Spagna si è fatta da parte per lasciare spazio alla figlia maggiore, Leonor, erede al trono. A 15 anni la Principessa delle Asturie ha preso parte al suo primo evento pubblico da sola, commissionato da suo padre Felipe. La ragazza si è dimostrata all’altezza e perfetta erede di sua mamma in fatto di stile.

Dunque, Leonor ha presenziato al suo primo impegno di Corte senza Letizia e Felipe di Spagna. La Principessa ha debuttato nella vita pubblica a 14 anni, presenziando a eventi e tenendo anche discorsi. Ma questa volta non c’erano mamma e papà a sostenerla e a suggerirle il programma: ha dovuto fare tutto da sola. Ed è stata perfetta. Leonor ha dimostrato di essere in grado di svolgere i suoi compiti con grande professionalità.

In attesa di partire per la Gran Bretagna dove frequenterà un college esclusivo a perfezionamento dei suoi studi, la primogenita di Letizia di Spagna ha dato prova di sé ed è promossa su tutti i fronti. D’altro canto, è nota la ferrea disciplina con cui la Regina ha educato le figlie.

Per volere di suo padre, la Principessa ha presieduto la commemorazione del XXX Anniversario dell’Istituto Cervantes, evento per lei particolarmente significativo, dato che lì ha letto pubblicamente la costituzione spagnola il 31 ottobre 2018. La ragazza è apparsa sorridente, perfettamente a suo agio, salutando le autorità e la folla che l’ha accolta, portandosi come suo padre la mano al cuore.

Seguendo i consigli di mamma Letizia, Leonor si è presentata con un look riciclato. Si tratti di un grazioso abito bianco con piccoli pois neri, maniche lunghe con volant, vita arricciata, gonna a balze corta appena sopra il ginocchio, del marchio Poète, appartenente alla collezione autunno/inverno 2020-2021, modello Mitra, che la Principessa indossò per la prima volta la scorsa primavera. Costo? 59,90 euro.

Décolletée dal tacco basso Puoi acquistare online la versione low cost delle scarpe di Leonor di Spagna

Leonor abbina l’abito alle sue décolletée nere con un accenno di tacco, firmate Pretty Ballerinas, da 195 euro, naturalmente indossate senza calze seguendo il gusto di mamma Letizia. I lunghi capelli biondi sono acconciati in un semi-raccolto e non manca come da disposizioni sanitarie la mascherina chirurgica.