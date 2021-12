Letizia di Spagna seduce col top aderente e gli stivali rosso fuoco

Letizia di Spagna da favola: gonna a fiori e stivali rossi

Letizia di Spagna riprende i suoi impegni e lo fa presenziando all’evento per i 75 anni dell’Unicef. La Reina si presenta all’appuntamento con un look estremamente femminile con dettagli ad alta seduzione, come i suoi stivali scamosciati rossi con tacco killer. La Regina ha dovuto anche affrontare anche un repentino cambio nella sua agenda, saltando uno degli eventi in programma.

Stivali rossi Puoi acquistare online una versione low cost degli stivali di Letizia di Spagna

Dopo il viaggio in Svezia dove ha sfoggiato look favolosi, tra cui un abito da sera di H&M, e i tailleur da working girl con top effetto nudo indossati agli incontri a Madrid, Letizia di Spagna torna nuovamente in pubblico e si presenta con un outfit semplicemente splendido che risale al 2018.

Letizia di Spagna, top aderente e gonna di Carolina Herrera

L’occasione è il 75esimo anniversario dell’Unicef, durante il quale è stato affrontato il tema Sfide per i bambini nell’era post-covid-19. Letizia è arrivata indossando un lupetto bianco, aderente, di Hugo Boss, con piccoli bottoni d’oro sui polsi, che ha abbinato a una gonna midi a fantasia su sfondo bianco con maxi fiori stilizzati rossi, firmata Carolina Herrera.

Letizia di Spagna, gli stivali rossi di Magrit

Per dare slancio alla figura e un tocco di sensualità, Donna Letizia ha sfoggiato i suoi stivali cuissardes scamosciati, rossi, dal tacco altissimo e sottilissimo, di Magrit. Il rosso, amatissimo dalla Reina, è il colore del momento. E come ogni dicembre anche Kate Middleton lo indossa per creare l’atmosfera natalizia.

L’outfit della Reina però non è una novità. Infatti, Letizia lo aveva già sfoggiato nel 2018 e da allora non lo aveva più portato. Mentre gli stivali infinity, modello Francesca, da 580 euro, hanno fatto la loro comparsa nel 2017 e la moglie di Felipe li ha sfruttati in altre tre occasioni abbinandoli a look sempre diversi.

Letizia di Spagna, appuntamento annullato

Dopo la sua comparsa all’evento per l’Unicef, Letizia avrebbe dovuto partecipare insieme a Felipe a un pranzo con il Presidente di Cipro e sua moglie, Andri Anastasiades. Ma all’ultimo minuto la Regina si è vista costretta a cambiare i suoi piani. Infatti, la First Lady ha annullato l’appuntamento per gravi problemi personali. La scorsa domenica è morto suo padre e a causa del lutto ha rinunciato a volare a Madrid per l’incontro con i Reali.

A questo punto, per evitare imbarazzi a tavola, il Palazzo ha deciso che solo il Re avrebbe preso parte al pranzo, liberando così la Regina dall’impegno.