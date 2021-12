Letizia di Spagna, top effetto nudo e maxi tailleur pantaloni: uno schianto

Letizia di Spagna, abito in 3D e incidente con la borsa

Letizia di Spagna sfoggia un altro look da working girl. La Reina sceglie dal suo guardaroba un altro tailleur-pantaloni dal taglio maschile, uno dei suoi ever green firmato Hugo Boss. Questa volta però lo indossa con un top effetto nudo che lo rende straordinario.

Dopo il completo giacca e pantaloni color petrolio firmato Carolina Herrera, Letizia di Spagna sceglie il maxi tailleur in principe di Galles, grigio, di Hugo Boss, per la riapertura al pubblico delle collezioni del Monastero reale di Madrid.

Letizia di Spagna, il tailleur pantaloni di Hugo Boss

Il completo che ovviamente Letizia ha già indossato svariate volte si compone di una ampia giacca a doppio petto con bottoni neri e da pantaloni larghi oversize. La Reina ha debuttato con questo tailleur il 16 gennaio 2020 durante un incontro di lavoro presso la sede di Madrid della Croce Rossa spagnola nell’ambito della conferenza sulla violenza di genere. In quell’occasione lo abbinò a una camicia bianca, molto elegante e bon ton, e a delle décolletée nere a punta.

Letizia di Spagna, il top effetto nudo

Questa volta cambiano gli accessori e i colori. E la Reina osa con un top color carne, con ampia scollatura a V che ripercorre perfettamente lo scollo del blazer. In questo modo, si crea un effetto nude, come se Letizia non indossasse nulla sotto la giacca.

La moglie di Felipe ha completato il suo look con un cappotto cammello che indossa rigorosamente sulle spalle, come è sua consuetudine. Il suo è un modo tutto particolare di portare i soprabiti, una strategia per proteggersi dal freddo senza penalizzare i suoi outfit che così restano comunque visibili.

Ai piedi la Reina calza un paio di stivaletti dalla punta arrotondata e dal tacco largo, color cuoio, perfettamente coordinate col top e con il cappotto.

Letizia, come sempre, riduce al minimo i gioielli. A parte il suo anello d’oro di Karem Hallam, regalo delle figlie Leonor e Sofia, indossa un paio di orecchini a cerchio in oro.