Letizia di Spagna, il trionfo del tailleur sartoriale e la camicia-cravatta è da copiare

Letizia di Spagna, abito in 3D e incidente con la borsa

Letizia di Spagna riprende i suoi impegni a Palazzo Zarzuela e lo fa con un incontro a sorpresa con la tennista Garbiñe Muguruza. La Reina si presenta all’appuntamento con un sofisticato tailleur color petrolio di Carolina Herrera che è un’idea per tutte.

Letizia di Spagna, udienza a Palazzo

Camicia col fiocco Puoi acquistare online una versione simile alla camicia di Letizia di Spagna

Dopo aver incantato il mondo durante il viaggio di Stato in Svezia dove tra i diversi look si è presentata con un magnifico abito da sera di H&M, Letizia di Spagna a Madrid inizia la sua agenda di lavoro con un impegno dell’ultimo minuto, che il Palazzo non aveva infatti annunciato.

Insieme a suo marito Felipe, ha dato udienza alla tennista Garbiñe Muguruza, vincitrice a Akron WTA Garbiñe Muguruza Finals Guadalajara. Per i suoi incontri del martedì, la Reina Letizia scegli look sobri, da perfetta working girl.

Letizia di Spagna, il tailleur di Carolina Herrera

In questo caso ha optato per un tailleur-pantaloni, dal taglio sartoriale, firmato Carolina Herrera. Il completo si compone di giacca maschile lunga e pantaloni a sigaretta. La particolarità del tailleur sta nel colore verde petrolio, molto singolare. Letizia ama questi look classici che rende originali giocando con i colori. Incantevole ad esempio il suo tailleur rosa, copiatissimo da tutte le teste coronate, Kate Middleton compresa.

Letizia di Spagna, la camicia col fiocco

Il completo creato da Carolina Herrera appartiene al guardaroba della Regina dal 2019 e lo ha riciclato altre due volte, l’ultima nel febbraio 2021. Questa volta lo ha abbinato a una camicia bianca con fiocco al collo, ultra chic, di Hugo Boss, che però Donna Letizia porta come una cravatta. Mentre per dare slancio alla sua figura ha scelto un paio di décolletée bicolore, di Magrit, il suo marchio di calzature preferito.

Come al solito i suoi gioielli sono ridotti al minimo: i suoi orecchini a cerchio di bambù e l’anello di Karen Hallam, regalo delle sue figlie Leonor e Sofia. Mentre i suoi capelli sono lasciati ricadere lisci sulle spalle.

Un outfit decisamente più semplice di quelli sfoggiati alla corte svedese durante il tour di Stato.