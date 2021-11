Letizia di Spagna, dall’abito da sera di H&M al cappello fascia: pagelle dei look

Letizia di Spagna, il magnifico abito da sera è low cost

Letizia di Spagna è stata impegnata in un viaggio di Stato in Svezia, insieme a suo marito Felipe, nella settimana dal 22 al 28 novembre. Moltissimi gli appuntamenti formali cui ha preso parte, compresa una cena di gala a Palazzo. E per ogni evento ha sfoggiato un look diverso, compreso un magnifico abito da sera low cost o il vestito coi fiori in 3D. Vediamoli in dettaglio.

Letizia di Spagna, il cappotto rosso di Hugo Boss

Letizia di Spagna ha lasciato Madrid alla volta di Stoccolma sfoggiando un pratico quanto elegante look da viaggio: l’iconico cappotto rosso di Hugo Boss che appartiene al guardaroba della Reina dal 2015, dei pantaloni neri a gamba larga e un nuovo paio di stivali a tacco largo, ideali per salire le scalette dell’aereo senza rischiare di inciampare. VOTO: 7

Letizia di Spagna, il look di Carolina Herrera e il cappello a fascia

Appena arrivata in Svezia, il primo impegno di Donna Letizia è stato un incontro serale all’ambasciata spagnola a Stoccolma. La Regina ha indossato un abito bianco, bordato di cristalli, di cui non si conosce lo stilista, sebbene l’abbia indossato in altre occasioni. Letizia lo ha abbinato a clutch e décolletée in rettile, entrambe di Magrit. VOTO: 8

L’indomani, per l’appuntamento con Carlo Gustavo e Silvia di Svezia, la Reina ha indossato un magnifico look invernale, firmato interamente da Carolina Herrera: cappotto a mantello con collo in pelliccia, color cammello, abito arancione con corpetto a cappa, scarpe in suede e borsa rigida della tonalità cuoio.

Il dettaglio più originale di questo outfit è il cappello arancione, a fascia, un modello particolarmente amato da Kate Middleton. Realizzato da Cherubina, Letizia lo porta come una tiara (GUARDA LE FOTO). VOTO: 8

Letizia di Spagna, l’abito da sera di H&M

Per la cena di gala a Palazzo, Letizia ha stupito tutti presentandosi con uno spettacolare abito da sera blu navy, di H&M. Costo? 300 euro. Il modello appartiene alla collezione green, Conscious. Il capo è realizzato in poliestere riciclato e si compone di un corpetto sbracciato che gioca intorno alla scollatura con le trasparenze, cintura in stoffa e ampia gonna a due strati, lunga fino ai piedi.

Il vestito è un segreto omaggio alla Principessa Victoria di Svezia che ha indossato lo stesso abito in occasione delle foto ufficiali scattate per il decimo anniversario del suo matrimonio. VOTO: 10 e lode

Letizia di Spagna, l’abito in 3D e il vestito a portafoglio

Donna Letizia ha concluso il suo viaggio di Stato, sfoggiando prima un elegantissimo abito in seta bianca, con fiori ton sur ton che creano un originale effetto in 3D. Il modello è stato creato appositamente per la Reina da Pedro del Hierro e Letizia lo ha coordinato a un cappotto fucsia di Carolina Herrera (GUARDA LE FOTO). VOTO: 8

Per il pranzo con la Famiglia Reale svedese ha invece optato per un abito verde salvia, con drappo sul corpetto e gonna a portafoglio, di Cherubina. Per dare slancio alla figura, Letizia ha indossato un paio di scarpe nere, di Prada. Ma a tradirla qui è stata la clutch in rettile, di Lidia Faro, che si è rovesciata rivelandone il contenuto: un telefonino e un rossetto. VOTO: 6 1/2

GUARDA I LOOK DI LETIZIA DI SPAGNA DELLA SETTIMANA 15-21 NOVEMBRE