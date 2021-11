Letizia di Spagna, dall’abito magico alla tiara russa: pagelle dei look

Letizia di Spagna lascia senza fiato: abito nero e tiara inestimabile

Letizia di Spagna ha svolto numerosi impegni nella settimana dal 15 al 21 novembre, sfoggiando look degni della sua fama di regina di stile. Dall’abito di gala al vestito low cost, la Reina non ha sbagliato nessun outfit ed è promossa a pieni voti. Vediamoli in dettaglio.

Letizia di Spagna, l’abito magico a 79,95

Letizia di Spagna, per la visita al parco autobus in occasione del 75esimo anniversario dell’azienda municipale dei trasporti di Madrid, ha scelto di riciclare il suo abito in maglia, blu elettrico, di Massimo Dutti. Il vestito appartiene alla collezione primavera-estate 2020. Il suo prezzo originale è 79,95 euro (GUARDA LE FOTO). Definito abito magico per la sua versatilità, la Sovrana ha debuttato con questo capo nel giugno 2020.

Per creare un look più autunnale, lo ha abbinato ai suoi stivali neri cuissard e a un cappotto scuro. VOTO: 8.

Letizia di Spagna, l’abito del mistero in tweed

Letizia e Felipe di Spagna hanno ricevuto a Madrid Sergio Mattarella, in visita di Stato, e sua figlia Laura. Per il loro primo incontro, Donna Letizia ha optato per un abito in tweed, dai toni neutri, che ha abbinato a una cappa di Hugo Boss (GUARDA LE FOTO).

Sebbene il vestito appartenga al guardaroba della Regina da diverso tempo, resta sconosciuto il nome dello stilista. L’outfit della Reina è impeccabile ma nel suo essere esageratamente bon ton, manca di verve. VOTO: 6 1/2.

Letizia di Spagna, l’abito da sera di Armani e la tiara russa

Alla cena di gala con Sergio Mattarella, Letizia di Spagna si presenta con uno splendido abito da sera nero di Armani che punta sul décolleté. Il vestito ha linee minimal, a spalline larghe: perfetto per la silhouette tonica e filiforme della Reina.

Letizia impreziosisce l’outfit, solo apparentemente semplice, con la tiara russa che solo le Regine spagnole hanno il diritto di indossare e una collana di diamanti con bracciale e orecchini coordinati. Semplicemente magnifica. VOTO: 10.

Letizia di Spagna, il tailleur gessato

Letizia di Spagna tiene udienza a Palazzo Zarzuela con focus sul tema della prevenzione femminile, l’incontro è stato documentato sulla pagina Twitter della Casa Reale. Per l’appuntamento di lavoro, la moglie di Felipe sceglie un tailleur pantalone blu, gessato, firmato Hugo Boss, che ha già indossato in altre occasioni. E lo abbina con una maglia navy e delle décolletée in suede di Magrit. Come gioielli sceglie i suoi orecchini a cerchio a forma di bambù. VOTO: 7.