Letizia di Spagna affascina Mattarella con l’abito in tweed del mistero

Letizia di Spagna seduce con l’abito da sogno e gli stivali cuissard

Letizia di Spagna e suo marito Felipe hanno accolto a Madrid Sergio Mattarella e sua figlia Laura per un incontro di Stato, il primo dopo sei mesi. Per l’occasione la Regina recupera dal suo guardaroba un abito in tweed ultra chic di cui non si conosce lo stilista. E lo abbina a una originale cappa, firmata Hugo Boss.

Dopo aver sfoggiato l’abito bluette di Massimo Dutti per visitare il parco autobus nel 75esimo anniversario dell’azienda municipale dei trasporti, Letizia di Spagna incanta con un altro look riciclato, estremamente elegante e formale, come richiede una visita di Stato.

Letizia di Spagna, l’abito in tweed del mistero

Innanzitutto, la Reina evita colori troppo sgargianti, come il rosso e il fucsia che sono tra i suoi preferiti, e predilige un modello classico e sartoriale. Dal suo armadio ripesca uno dei grandi classici, un abito in tweed, dai toni neutri che variano dal beige al verde salvia, con micro cintura in pelle per segnare il punto vita. Donna Letizia ha debuttato con questo modello nel 2017, quando lo indossò pe ben due volte nell’arco di un mese, ma nonostante appartenga da molti anni al suo guardaroba e l’abbia sfoggiato in svariati eventi, resta ancora un mistero il nome dello stilista che lo ha realizzato.

Di certo, è un abito in tweed molto apprezzato da Letizia che lo sceglie per gli appuntamenti più eleganti, come quando inaugurò la mostra Budapest Masterpieces. Dal Rinascimento all’avanguardia al Museo Thyssen-Bornemisza. In quella occasione lo portò con delle scarpe dai laccetti incrociati sul collo del piede, il trucco di Lady Diana per creare l’effetto “gambe infinite”, come ci ricorda il magazine Hola!.

Per l’incontro con Mattarella, la Regina ha rinnovato il suo vestito in tweed, proponendolo con una cappa chiara, firmata Hugo Boss, che indossò per la prima volta nell’autunno 2016 durante un viaggio a Parigi.

Letizia di Spagna, la borsa di Furla

Letizia ha completato la sua mise con delle décolletée grigie di Magrit e una borsa rigida con manico singolo, del brand italiano, Furla, unico pezzo nuovo del suo outfit. Mentre come gioielli ha riproposto i suoi orecchini Plumme di Chanel.

Letizia di Spagna, l’incontro con Laura Mattarella

L’incontro con Sergio Mattarella si è svolto in un clima di grande cordialità. Donna Letizia ha mostrato di avere un grande feeling con Laura, la figlia del Presidente della Repubblica, che ha svolto la funzione di First Lady. Laura Mattarella e la Regina hanno conversato insieme senza aver bisogno di un interprete, mostrando di avere una certa affinità. La Reina si è comportata da perfetta padrona di casa, presentando le autorità presenti e spiegando alcuni momenti della cerimonia.

Chi è Laura Mattarella

Classe 1968, Laura Mattarella è figlia di Sergio Mattarella e di Marisa Chiazzese, scomparsa nel 2012. Dal 2015 svolge al fianco del padre, Presidente della Repubblica, il ruolo di First Lady. Avvocato, è sposata con Cosimo Comella da cui ha avuto tre figli.