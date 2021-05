Letizia di Spagna con l’abito in tweed di 15 anni fa: mostra i muscoli ed è un incanto

editato in: da

Letizia di Spagna incanta con il look di 15 anni fa

Letizia di Spagna si presenta alla cerimonia di consegna della Guardiamarina nazionale con l’abito in tweed bianco che indossò 15 anni fa al battesimo di sua figlia Leonor, il 14 gennaio 2006.

Letizia di Spagna a 48 anni è in splendida forma e l’abito tuxedo in tweed avorio con fili dorati le sta un incanto ed esalta il fisico scolpito di Sua Maestà. Il modello a cappotto sciancrato, firmato Felipe Varela, accarezza la silhouette di Donna Letizia, mettendo in evidenza i muscoli d’acciaio di gambe e glutei, frutto della ferrea disciplina che si impone.

Mentre lo scollo a rever in stile blazer, le maniche lunghe e la gonna a tubino lunga appena sotto il ginocchio rendono il look elegante e informale per l’occasione. Letizia ancora una volta sfrutta le sue doti di riciclo in modo sapiente e sceglie un abito intramontabile, il tweed poi è un tessuto evergreen che non passa mai di moda. Se poi i colori sono neutri, può essere sfruttato in ogni tempo, come fa sapientemente la moglie di Felipe. Nemmeno Kate Middleton riesce ad eguagliarla, nonostante abbia provato a rinfrescare la camicia di 11 anni fa.

Dunque, dopo l’abito floreale low cost, anch’esso già indossato, Letizia cambia completamente stile con il vestito di Varela. Quando fece il suo debutto con questo abito, in occasione del battesimo di Leonor che oggi 15enne ha già preso servizio a Corte, la Regina lo abbinò a delle scarpe in raso di Manolo Blanhik e a degli orecchini pendenti con diamanti e perle.

Oggi preferisce accessori meno impegnativi come le scarpe color caramello dai cinturini intrecciati di Magrit e la borsa bicolore di Carolina Herrera. I capelli sono raccolti in uno chignon, la mascherina chirurgica d’ordinanza e i gioielli minimal: orecchini a lobo e l’anello regalo delle sue figlie, Leonor e Sofia.