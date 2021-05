Letizia di Spagna, l’abito da Regina che costa meno di 50 euro

editato in: da

Letizia di Spagna incanta con l’abito a fiori da 50 euro

Letizia di Spagna inaugura la sua agenda settimanale col perfetto abito di primavera. Il modello, firmato Zara, ha già quatto anni, ma la Regina lo trasforma in tendenza del momento.

Dopo aver riciclato i pantaloni culotte rossi con un top dalle maniche extra large, Letizia di Spagna si presenta a uno degli eventi organizzati per la Giornata della Croce Rossa e della Mezza Luna rossa con un look dallo stile completamente diverso. La moglie di Felipe ha voluto dare un’immagine di sé più femminile e delicata, quasi bucolica, a sottolineare il carattere assistenziale dell’appuntamento cui ha presenziato.

Letizia dunque ha scelto di riciclare un abito che ha comprato quattro anni fa da Zara, al prezzo di neanche 50 euro (per la precisione 49,95 euro). Si tratta di un vestito midi, perfetto per la primavera, verde bosco con grandi fiori rosa, maniche lunghe in chiffon leggere, polsi e cintura arricciati a nido d’ape. Un tipo modello bon ton che Donna Letizia abbina a un paio di décolletée rosa, dal tacco alto e largo, già viste, firmate Hugo Boss. In altre occasioni, la moglie di Felipe ha coordinato l’abito a tacchi stiletto o espadrillas.

La Regina ha una particolare predilezione per questo brand spagnolo, di cui possiede diversi capi, e che del resto condivide anche con Kate Middleton. Ma nello specifico la sua preferenza va a questo abito floreale che ha sfoggiato in diverse occasioni e in diverse stagioni, come è sua consuetudine fare, ossia riciclare abiti primaverili in autunno e viceversa.

Letizia di Spagna ha indossato l’ultima volta l’abito a rose rosa la scorsa estate durante la visita a Bilbao, dimostrando come un capo low cost possa diventare un ottimo investimento. Il modello appartiene alla collezione autunno/inverno 2017-2018 ed è andato esaurito subito dopo che Sua Maestà l’aveva indossato la prima volta.

Il successo del look non si spiega solo per la sua versatilità, ma anche per la sua capacità di esaltare la femminilità di chi lo indossa senza essere eccessivamente formale o bon ton.

Letizia ha completato il suo outfit con un paio di orecchini floreali di Yanes e il suo inseparabile anello di Karen Hallam, regalo delle figlie Leonor e Sofia.