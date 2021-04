Letizia di Spagna, pantaloni-culotte rossi e top con maxi maniche: divina

editato in: da

Letizia di Spagna incanta col maxi top e i pantaloni rossi

Letizia di Spagna conclude gli impegni settimanali partecipando al VI Congresso sull’educazione alle malattie rare dove sfoggia un completo divino, convertendosi nuovamente ai pantaloni e al rosso.

Letizia di Spagna si è dunque recata a Totana nella Murcia senza Felipe, ma accompagnata dal Ministro dell’Educazione, per presenziare all’ultimo appuntamento in agenda per la settimana. La Regina ha optato per un outfit molto primaverile e dallo stile decisamente diverso rispetto a quello indossato martedì scorso quando ha presentato per la prima volta il trench vichy di Mirto abbinandolo ai leggings di pelle nera.

Ancora una volta Letizia sceglie il bicolore, ma ora a dominare è il rosso, la sua tonalità preferita. Senza perdere di vista i trend del momento, la Regina, come è sua consuetudine, ricicla capi che ha nell’armadio, ma in modo così sapiente da farli sembrare nuovi. Nel caso specifico si tratta di un paio di pantaloni rossi a culotte con 4 bottoni d’oro sulla cintura, firmati Uterque con cui ha debuttato 5 anni fa in occasione della Giornata della Croce rossa. Ma per l’appuntamento del 30 aprile li abbina a un nuovo top bianco, dallo scollo quadrato e maxi maniche a sbuffo, esagerate, sempre di Uterque, che costa 65 euro.

A Donna Letizia piacciono i volumi ampi. Lo scorso marzo aveva incantato con un altro top dalle maniche extra large firmato, Pertegaz. Ma già in luglio, durante il tour regionale, aveva sfoggiato una maglia di Massimo Dutti molto simile al nuovo acquisto.

Infine, la Regina completa l’outfit con un paio di scarpe “comode” in vernice rossa dal tacco largo e basso, sempre di Uterque, anche loro riciclate. Per quanto le calzature siano perfettamente coordinate all’insieme, non sono propriamente una scelta felice. Infatti, il modello che è una via di mezzo tra le ballerine e le décolletée alte non valorizzano appieno la figura di Donna Letizia che in fatto di accessori avrebbe potuto fare di meglio.

Come quando stupì col più anonimo dei look, indossando l’abito grigio del mistero, per dare spazio alle figlie Leonor e Sofia. A proposito di quest’ultima, il 29 aprile ha compiuto 14 anni.

Infine, per quanto riguarda i gioielli, Letizia sceglie di indossare i suoi orecchini a cerchio a forma di bambù e l’anello di Karen Hallam da cui non si separa mai.