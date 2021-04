Letizia di Spagna, Sofia compie 14 anni: cosa la aspetta da ora in poi

editato in: da

Buon compleanno alla Principessa Sofia, secondogenita del Re di Spagna Felipe e di Letizia Ortiz. La più piccola della Famiglia Reale Spagnola, ora che ha compiuto 14 anni, è pronta a diventare una protagonista degli impegni istituzionali e a rubare un po’ la scena ai suoi genitori e alla sorella Leonor, destinata a diventare Regina. Dovrà, quindi, abituarsi a vivere una vita diversa da quella che ha conosciuto fino a questo momento.

Letizia Ortiz, nel tempo, è diventata celebre non solo per i suoi look impeccabili e la classe dimostrata in ogni occasione, ma anche per il suo metodo di educazione, talvolta considerato fin troppo rigido. Se, però, ha sentito la necessità di impartire regole ferree per Leonor e Sofia è perché, sin dalla loro nascita, ha avuto ben chiaro il ruolo che le Principesse avrebbero ricoperto già in età adolescenziale.

La Principessa Leonor, in quest’anno difficile, ha infatti iniziato a fare i suoi primi passi in solitaria, prendendo parte ad impegni istituzionali e assumendo un ruolo che inizia a farsi sempre più forte all’interno della Famiglia Reale. Fino a questo momento, Sofia, che prende il nome dalla nonna, oggi sovrana emerita, è stata silenziosamente al suo fianco, offrendole supporto emotivo e una spalla su cui contare, senza mai dimostrare sofferenza per il suo destino da eterna seconda.

Ora che ha compiuto quattordici anni e che sta crescendo, però, dovrà anche lei assumersi delle responsabilità e, soprattutto, in quanto figlia del Re e della Regina di Spagna, dovrà farsi carico di alcuni doveri. Molto probabilmente, quindi, proprio come la sorella, inizierà ad avere una maggiore visibilità.

Il primo cambiamento che, però, la giovane principessa dovrà affrontare, sarà molto difficile. Fin dalla sua nascita, la persona che le è stata più vicina è stata proprio Leonor. Le due sono cresciute stando sempre insieme. Unite si sono mostrate al mondo e, anche lontano dall’obiettivo delle fotocamere dei paparazzi, hanno fatto squadra, alleandosi, talvolta anche per eludere le rigide regole di mamma Letizia.

Leonor, però, a breve si allontanerà da lei per recarsi nel Galles, dove studierà nel prestigioso college UWC Atlantic. Un’istruzione di elevato livello, che ben si addice alla futura Regina di Spagna. In tutto questo, però, le due sorelle dovranno abituarsi a non abitare più insieme, a non vedersi tutti i giorni e a partecipare agli eventi separatamente.

La quotidianità di Sofia, insomma, sta per cambiare. Riuscirà, senza la guida della sorella Leonor, ad adattarsi alle regole imposte dalla sua appartenenza alla Famiglia Reale? Senza ombra di dubbio Felipe e Letizia, da sempre molto premurosi, la guideranno per renderla autonoma e adatta a prender parte agli importanti eventi istituzionali che, in un futuro non troppo lontano, scandiranno la sua vita in maniera sempre più pressante.