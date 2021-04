Letizia di Spagna da favola, leggings effetto pelle e trench vichy

editato in: da

Letizia di Spagna, il look di primavera: pantaloni in pelle e trench vichy

Letizia di Spagna inizia la sua agenda settimanale con una riunione insieme alla Fundación del Español Urgente alla Accademia Reale di Madrid. Per l’occasione ha sfoggiato un look primaverile da favola che è il perfetto mix tra grinta e raffinatezza, osando con dei leggings neri effetto pelle.

Per l’appuntamento di lavoro Letizia di Spagna cambia decisamente stile rispetto all’abito blu zaffiro di Massimo Dutti col quale si è presentata all’Istituto Cervantes in occasione della Giornata del Libro, ma anche rispetto al vestito grigio del mistero, dal gusto decisamente tradizionale.

Questa volta la moglie di Felipe opta per un outfit più rock ma altrettanto femminile che gioca sull’opposizione tra bianco e nero, col perfetto effetto bicolore che aveva già sfoggiato qualche tempo fa col top e la splendida gonna a pieghe. Letizia indossa il più classico dei soprabiti, il trench a quadretti vichy, tendenza di primavera, con scollo rotondo, bottoni neri, lungo fino al ginocchio, del brand spagnolo Mirto. Costo? 375 euro.

È la prima volta che la Regina lo indossa, appartiene infatti alla nuova collezione della maison e le sta d’incanto, anche perché lo abbina coi capi giusti. Letizia indossa il trench in gabardine senza allacciarlo in modo da svelare il suo look minimal bianco e nero. Innanzitutto, non teme di confrontarsi con un paio di pantaloni skinny, effetto pelle lucida, che mette in evidenza le sue gambe perfette. La linea sobria dei leggings, firmati Uterque, viene messa in contrasto con una camicia in seta a doppia balza, dai volumi più ampi.

Gli accessori sono rigorosamente neri e lineari: borsa, effetto coccodrillo, con sottile manico in catena di Nina Ricci e décolletée dal tacco 12 di Magrit. I gioielli sono come sempre ridotti al minimo, un paio di orecchini a forma di libellula, creati da Gold & Roses, è l’anello d’oro, regalo delle figlie Leonor e Sofia, di Karen Hallam.