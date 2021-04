Letizia di Spagna trasforma l’abito grigio del mistero e cede la scena alle figlie

editato in: da

Letizia di Spagna col look grigio del mistero: lascia la scena alle figlie

Per la prima volta nel 2021 Letizia e Felipe di Spagna sono stati accompagnati a una cerimonia ufficiale dalle due figlie Leonor e Sofia. E la Regina ha messo in atto una delle sue strategie di stile presentandosi con un look raffinato che però non mette in ombra le sue ragazze. Anzi Donna Letizia ha fatto di più: ci ha mostrato come il più semplice degli abiti, e per giunta grigio, possa trasformarsi in un outfit sofisticato.

Dalla sua prima uscita da sola, Leonor è dunque ricomparsa in pubblico ma questa volta con la sorella Sofia. L’occasione è davvero speciale perché la Famiglia Reale è volata a Cartagena per varare il sottomarino S-81 Isaac Peral. Un evento durante il quale Letizia di Spagna ha volutamente fatto un passo indietro per favorire le figlie.

Letizia ha compiuto la scelta più difficile in fatto di look indossando il grigio e per giunta fuori stagione, ma con gli accessori giusti ha trasformato il vestito dimesso in un look strepitoso e sobrio.

Lasciati nell’armadio lo chemisier in denim troppo informale e il nuovo completo bianco e nero, la Regina ha indossato per la quinta volta l’abito grigio del mistero. Nonostante Letizia l’abbia sfruttato così tanto, nessuno sa chi sia lo stilista ad averlo creato. Si tratta di un modello molto classico, che ha fatto il suo debutto nel guardaroba della Sovrana nel 2018, con scollo a giacca incrociato, gonna a ruota lunga ben sotto al ginocchio, in stile anni Cinquanta, cintura in stoffa che esalta il vitino da vespa. Un abito che potremmo definire quasi anonimo, ma che Donna Letizia rende speciale con décolletée dal tacco alto e clutch in simil-rettile, aggressive, firmate Magrit. I capelli sono raccolti in un ordinato chignon alto in modo da rendere ben visibili gli orecchini geometrici, stilizzati.

Donna Letizia pare amare particolarmente questo abito misterioso, forse perché ha un’alta vestibilità, grazie al suo taglio blazer e la gonna ampia, perfetto per la figura di Sua Maestà. Come detto, non è un vestito propriamente primaverile. Non a caso la prima volta che lo indossò era il dicembre del 2018. Pochi mesi dopo, nel 2019, lo ripropose per il viaggio verso il Marocco e poi ancora nello stesso anno per presenziare al congresso contro la violenza sulle donne.

Letizia opta per il grigio chiaro, un colore così neutro e poco primaverile, per favorire la scena alle figlie. Leonor, futura erede al trono che il prossimo settembre andrà a studiare in Galles, indossa un soprabito bianco senza collo, di Adolfo Dominguez, che ha rubato dall’armadio della mamma, e un vestito a quadretti con maniche a sbuffo di Zara. Vero tocco di classe le ballerine rosse di Pretty Ballerinas.

Sua sorella Sofia invece sceglie il rosso, il colore di Donna Letizia, per l’abito etnico di Sfera che coordina con un paio di slingbacks ultra flat, nere.