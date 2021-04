Letizia di Spagna, l’abito blu zaffiro da 80 euro che tutte possiamo indossare

editato in: da

Letizia di Spagna, l’abito blu zaffiro effetto snellente

Letizia di Spagna ha incantato con l’abito blu zaffiro di Massimo Dutti, ovviamente riciclato, nell’ultimo appuntamento settimanale in agenda. L’occasione è la visita di Alcalá de Henares, luogo di nascita di Cervantes, nella Giornata Mondiale del Libro.

Dopo aver varato il sottomarino insieme alle figlie Leonor e Sofia a Cartagena dove ha sfoggiato un semplice vestito grigio, Letizia di Spagna dà un’altra lezione di stile con un look raffinato e low cost. Accompagnando suo marito Felipe all’istituto Cervantes, la Regina ha indossato un abito di Massimo Dutti, uno dei suoi brand spagnoli preferiti, da 80 euro, per la precisione 79,95 euro.

Il capo è in perfetto stile Letizia. Si tratta di un vestito blu zaffiro, con piccolo scollo a V, corpetto aderente, cintura in stoffa annodata a fiocco che esalta la vita sottile, gonna a ruota lunga fino al polpaccio. Il look le sta a pennello e la Regina sfrutta l’effetto snellente. Un abito molto versatile, facile da indossare, che abbinato agli accessori giusti può essere elegante oppure più informale. Per questo tutte dovremmo averlo.

Abito blu elettrico Puoi acquistare online un modello simile a quello di Letizia di Spagna

Donna Letizia fece il suo debutto con questo abito il 12 giugno 2020 e si dimostrò fin da subito un successo, sia per la silhouette modellante che per il colore potente ancora di tendenza. D’altro canto queste sfumature di blu sono molto amate dalla Regina, splendido è ad esempio lo chemisier blu scuro, di Hugo Boss, che ha ripresentato recentemente.

Questa volta la moglie di Felipe gioca sapientemente coi contrasti. Dopo il completo bianco e nero, ora abbina il blu intenso del capo di Massimo Dutti a un cappotto bianco, di Varela, che come è sua consuetudine indossa sulle spalle. Ai piedi décolletée con tacco sottile e inserti in simil-rettile di Magrit, altro brand molto gettonato nell’armadio di Sua Maestà. A impreziosire l’outfit di Letizia di Spagna, un paio di orecchini creati da Bulgari.

Differentemente dallo scorso anno, quando le celebrazioni dedicate alla letteratura caddero in pieno lockdown, quest’anno la coppia reale ha potuto presenziare di persona all’evento ad Alcalá de Henares. Nel 2020 invece furono coinvolte Leonor e Sofia che lessero in video a Palazzo Zarzuela brani di Cervantes.