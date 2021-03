Letizia di Spagna splendida: il top con maxi maniche è leggendario

editato in: da

Letizia di Spagna incanta con il top dalle maniche extra large

Letizia di Spagna ha accompagnato suo marito Felipe al concerto “In Memoriam” che ricorda tutte le vittime del terrorismo. In segno di lutto si è presentata con un look total black di un’eleganza superlativa, grazie alla nuova blusa dalle maniche extra large.

A Letizia non sono serviti abiti strutturati, fronzoli e decori particolari, ma un semplice paio di pantaloni neri a sigaretta e un top, diventato subito leggenda, sono bastati per realizzare un outfit di grande effetto che è entrato di diritto tra le mise meglio riuscite della Regina di Spagna. Andiamo allora ad analizzare punto per punto questo look perfetto, in linea con il senso di semplicità e sobrietà che contraddistingue il suo guardaroba negli ultimi mesi, un esempio su tutti l’abito di Armani scelto per il gala degli ultimi premi Cerecedo.

Per la 19esima edizione del concerto in memoria delle vittime del terrorismo, Letizia ha voluto scegliere un completo speciale, come speciale è l’occasione che si è trovata a vivere all’Auditorium Nazionale di Madrid. L’evento è stato particolarmente toccante e significativo per la coppia reale. Infatti, nel 2020 non poterono prendervi, fu il primo impegno pubblico che furono costretti a cancellare a causa della pandemia. Mentre quest’anno si è tenuto seguendo tutte le norme anti-contagio, come a Sanremo, distanza sociale, mascherina, numero limitato di partecipanti.

Letizia ha dunque indossato in questa serata così significativa per lei un look nero monocromatico, come da tradizione, in segno di lutto, sfoggiando una nuova camicia a girocollo, pulita nelle linee se non fosse per le maxi maniche a sbuffo in taffetà e l’ha abbinata a un paio di classici pantaloni a sigaretta, entrambi dello stilista Pertegaz, considerato una leggenda in Spagna. Ai piedi delle Chanel in plexiglass, firmate Manolo Blahnik, mentre la clutch nera è di Emporio Armani.

Donna Letizia ha deciso di raccogliere i capelli in uno chignon alto e tirato, pettinatura strategica per esaltare i lunghi e sottili orecchini, creati da TOUS Jewelry. A distanza di pochi giorni, per la seconda volta la Regina indossa degli orecchini pendenti, dopo quelli a forma di stringhe di scarpe allacciate.

Il brand Pertegaz è significativo per Donna Letizia, infatti a lui fu commissionato il suo abito da sposa. La moglie di Felipe ha indossato nuovamente suoi capi nel 2019, in particolare un abito grigio perla che ebbe un grandissimo successo.