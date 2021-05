Kate Middleton si supera: camicia di 11 anni fa e il blazer che tutte possiamo avere

editato in: da

Kate Middleton, i blazer iconici

Kate Middleton è stata protagonista di due eventi virtuali in questa settimana in cui ha superato se stessa in fatto di look, riciclando la camicia avorio di 11 anni fa che indossò per le foto ufficiali del fidanzamento con William e il blazer blu elettrico di Zara che tutte possiamo avere.

Ma procediamo con ordine. Kate Middleton ha intervistato un’ostetrica ugandese della comunità Harriet Nayiga per l’ultima edizione della pubblicazione Nursing Times, uscita in concomitanza con la Giornata internazionale dell’ostetrica. Durante la videochiamata, che è avvenuta a marzo, la Duchessa di Cambridge indossava un blazer blu cobalto di Zara, da 59,99 sterline (69 euro circa), uno dei marchi preferiti dalla moglie di Will.

Si tratta di una giacca a doppio petto, dal taglio ampio, perfetta per le riunioni di lavoro e che è accessibile sia nel prezzo che nel modello. Kate l’abbina a un top nero, ideale per esaltare il colore del blazer, uno dei preferiti da Lady Middleton che possiede diversi tubini in blu elettrico.

Blazer cobalto Puoi comprare online una giacca simile a quella di Kate Middleton

Da perfetta working girl, Kate si mostra con un make up naturale che punta sullo sguardo più che sulle labbra, come è sua consuetudine, e acconcia i capelli in un semi raccolto, molto pratico ed elegante.

Alta videochiamata, altro look. Kate telefona ai finalisti del concorso fotografico Hold Still e supera se stessa in fatto di riciclo. Sappiamo che la Duchessa di Cambridge, come Letizia di Spagna, è in grado di rinnovare, anzi di trasformare in tendenze, capi che da anni si trovano nel suo guardaroba. Ma per la call Lady Middleton rispolvera una camicia di 11 anni fa che per altro ha un significato particolare.

Infatti, è la stessa camicia color avorio, firmata Whistles, con la quale fu immortalata da Mario Testino per le foto ufficiali del fidanzamento con William. Dunque, Kate la indossò nel 2010, prima di convolare a nozze col suo Principe il 29 aprile 2011. La coppia quest’anno ha festeggiato 10 anni di matrimonio e, probabilmente, per dare un senso di continuità al decennio vissuto a Corte, Lady Middleton ha deciso di indossare nuovamente questo capo dallo stile bon ton con scollo alla coreana e ruche sul corpetto. Costo? 125 sterline (144 euro circa).

Lady Middleton per la sua chiamata di lavoro abbina la camicia a un classico paio di pantaloni neri con cintura coordinata.