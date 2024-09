Kate Middleton, il primo look dopo la chemio vale almeno 3.730 euro

Kate Middleton sceglie il blazer in tartan di Blazé Milano per il suo primo look dopo la chemioterapia. Ed è già di tendenza

Fonte: Getty Images Kate Middleton

La prima foto di Kate Middleton dopo la fine della chemioterapia preventiva ha fatto il giro del mondo. E il look che ha scelto per il suo ritorno alla vita pubblica è diventato la nuova tendenza dell’autunno, soprattutto grazie alla giacca in tartan del brand italiano Blazé Milano.

Kate Middleton, il primo look ufficiale dopo la chemioterapia

Kate Middleton ha comunicato con un video toccante la fine delle cure contro il cancro e il suo rientro graduale al lavoro. Così, la settimana scorsa ha partecipato alla prima riunione di lavoro ufficiale a Windsor, comunicata dalla Court Circular. Era dal 6 dicembre 2023 che il nome della Principessa del Galles non compariva nell’agenda ufficiale di Corte.

A sorpresa domenica 22 settembre Kate ha presenziato alla messa domenicale a Balmoral, insieme a William, a Carlo, Camilla e gli altri membri senior della Famiglia Reale. E si è fatta fotografare in auto con il marito mentre si recava alla funzione. Anche in questo caso, si tratta della prima immagine della Principessa “paparazzata” da quando si è sottoposta alla chemioterapia.

Infatti, nei mesi scorsi Lady Middleton ha condiviso solo sui social selezionatissime clip per dare aggiornamenti sulla sua malattia, escludendo naturalmente la sua partecipazione al Trooping the Colour e alla finale di Wimbledon. Per il resto del tempo è stata blindatissima tra l’Adelaide Cottage, la sua casa a Windsor, e Anmer Hall, la tenuta di campagna nel Norfolk.

Dunque, la foto che la immortalava mentre andava a messa con la famiglia segna il suo ritorno effettivo alla vita pubblica. Nell’immagine Kate sfoggia un outfit autunnale, il primo ufficiale dalla fine della chemioterapia.

Kate Middleton, la giacca di Blazé Milano e il cappello con piuma

Kate, in questa foto, è ritratta seduta accanto a William che si trova al volante. La Principessa indossa una giacca made in Italy. Si tratta di un blazer in tartan marrone, realizzato in lana vergine, del brand Blazé Milano. In Gran Bretagna è in vendita per 1.200 sterline. Kate possiede diverse giacche di questo marchio, nato nel 2013 a Milano e specializzato nella realizzazioni di blazer e capispalla, la prima l’ha indossata nel 2021.

Lady Middleton ha abbinato la giacca a un dolcevita nero e al cappello verde scuro, a tesa larga, decorato con piume fissate a un cinturino di pelle, del marchio britannico Hicks & Brown. Il modello si chiama Suffolk ed è prodotto in sei colori diversi. Costo? 109 sterline. Kate lo ha indossato già in altre occasioni, come il 28 agosto 2023 sempre per recarsi a messa a Balmoral. In quell’occasione, però, aveva raccolto i capelli in uno chignon elaborato, mentre ora ha preferito lasciarli sciolti, anche per evitare speculazioni dopo la chemioterapia.

Kate Middleton, gli orecchini chandelier

A impreziosire il suo look ci pensano gli orecchini in oro, di Cassandra Goad, che le appartengono dal 2011. I pendenti sono costituiti da tre fili a chandelier fanno parte della collezione “Journey to China” creata dal designer londinese più di dieci anni fa e valgono 1.800 sterline.

Kate quindi ha sfoggiato un look da circa 3.730 euro. Da questa cifra sono esclusi però la parte inferiore dell’outfit che non sappiamo se si tratti di una gonna o di un paio di pantaloni, le scarpe e il dolcevita.