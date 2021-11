Letizia di Spagna, magnetica con l’abito in 3D. Ma l’incidente è imbarazzante

Letizia di Spagna, abito in 3D e incidente con la borsa

Letizia di Spagna debutta in Svezia con un look superlativo, un originale abito bianco con fiori in 3D di una raffinatezza insuperabile, per poi brillare con il vestito a fascia incrociata ma poi è vittima di una scena imbarazzante.

Letizia di Spagna, i look in Svezia

Letizia di Spagna prosegue il suo viaggio di Stato in Svezia, insieme a suo marito Felipe. Ogni appuntamento in agenda corrisponde a un look diverso e tutte le volte la Reina lascia senza fiato.

Se il suo abito da sera low cost, firmato H&M, ha stupito tutti, non meno interessante è stato l’outfit invernale di Carolina Herrera con cappello a fascia. Per non parlare del mitico cappotto rosso di Hugo Boss che appartiene a Letizia dal 2015.

Letizia di Spagna, l’abito in 3D

Invece per la visita alla Biblioteca del Palazzo di Stoccolma in compagnia della Regina Silvia, Donna Letizia ha esordito con un nuovissimo abito bianco, strutturato, di seta, a girocollo, con maniche lunghe, strategicamente sciancrato in vita per esaltare la silhouette filiforme della Reina e gonna a pieghe midi. Ma la vera particolarità di questo modello è la decorazione: enormi fiori ton sur ton, disegnati in modo da creare un effetto in 3D.

L’abito è realizzato dal brand Pedro del Hierro che in una nota ha precisato che l’abito: “è stato realizzato su misura ed esclusivamente per la Regina, ma ha una fantasia che sarà molto presente nella collezione Primavera/Estate 2022”. Letizia lo ha abbinato a décolletée e clutch bianche di Magrit, il suo marchio preferito per gli accessori.

Ma per creare il giusto contrasto, la Reina ha indossato un lungo cappotto fucsia, di Carolina Herrera. I capispalla rosa carico sono di tendenza tra le teste coronate, anche Kate Middleton recentemente ne ha sfoggiato uno, più sportivo, di Hobbs. Ancora una volta, e contrariamente alla sue abitudini, Letizia ha indossato un paio di calze velate, lucide.

Infine, a illuminare il suo viso ci ha pensato un paio di orecchini a forma di fiore, scintillanti, firmati Yanes.

Letizia di Spagna, l’abito a portafoglio

Dopo l’impegno in biblioteca, le due Regine hanno raggiunto i mariti per il pranzo, non prima di un veloce cambio d’abito. Letizia ha scelto un vestito verde salvia, con spalline rinforzate, scollo a V e intreccio a drappo sulla vita, mentre la gonna a portafoglio presenta uno spacco frontale ma giustamente castigato, come mostrano le foto condivise sulla pagina Twitter della Casa Reale spagnola. Bellissimi gli orecchini a goccia con diamanti neri, realizzati da Grisogono.

Letizia di Spagna, la scena imbarazzante

L’abito è firmato Cherubina e la moglie di Felipe lo ha abbinato delle décolletée nere, a punta di Prada e a una clutch in rettile, di Lidia Faro, che ha messo in imbarazzo la Regina. Infatti al termine dell’incontro, mentre i quattro Reali stavano salutando gli ospiti, la borsa di Letizia si è rovesciata rivelandone il contenuto: il cellulare e un rossetto.

Letizia ha reagito nel migliore dei modi e ha raccolto rapidamente gli oggetti caduti. Ma il gesto non è passato inosservato, tanto che Silvia di Svezia si è voltata verso di lei per vedere cosa stava accadendo, mentre altri si sono mossi per aiutare la Reina, la quale, recuperate le sue cose, ha ripreso i saluti. Ma questa volta senza clutch. Evidentemente la borsa non era stata chiusa bene e scivolando dalle mani di Letizia si è aperta.