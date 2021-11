Kate Middleton, boccoli esagerati e il cappotto che è un sogno per tutte

Kate Middleton, il cappotto fucsia da sogno e i boccoli esagerati

Kate Middleton torna tra i banchi di scuola e lo fa indossando un magnifico cappotto fucsia da 299 sterline (356 euro circa), firmato Hobbs, che è un sogno per tutte e una cascata esagerata di boccoli.

Kate Middleton è apparsa serena e raggiante durante la visita a una scuola secondaria a nord di Londra. Del resto la Duchessa di Cambridge ama incontrare i bambini, con loro si trova perfettamente a suo agio. In particolare, Kate ha partecipato a una lezione di scienze con 8 giovani allievi che studiavano l’importanza delle fasi di sviluppo del cervello nella prima infanzia.

Tangle Angel Puoi acquistare online la spazzola districante simile a quella di Kate Middleton

Kate Middleton, il cappotto fucsia di Hobbs

Kate dunque si è presentata all’appuntamento con look casual, ma molto raffinato. Ha scelto un cappotto fucsia con bottoni neri, di Hobbs, che ha abbinato a un dolcevita di lana dello stesso colore e dello stesso brand che indossa spesso e a un paio di pantaloni blu navy con cintura di pelle in vita e décolletée a punta in suede.

Come gioielli, oltre all’anello di fidanzamento appartenuto a Diana, ha indossato un paio di orecchini a cerchio in oro e diamanti, creati da Daniella Draper.

Strategicamente la Duchessa non si è portata la borsa per avere le mani libere e lavorare insieme ai bambini. Infatti, ha partecipato attivamente ai loro studi, soffermandosi sui compiti che stavano facendo.

In attesa di vederla coi suoi famosi look rosso-Natale, Kate ha voluto entrare nello spirito dando un tocco fucsia al suo guardaroba. Infatti, sia il cappotto che il maglione sono nuovi. D’altro canto, i soprabiti colorati di Lady Middleton sono un must have dell’inverno.

Kate Middleton, i boccoli esagerati

Altro dettaglio che non è passato inosservato in questa visita londinese riguarda i capelli della moglie di William. Kate ripropone i boccoli stretti e arricciati con cui si era presentata allo spettacolo del Royal Variety dove si era mostrata con un’inedita pettinatura laterale e un’esagerazione di onde che evidentemente le piacciono molto dato che ha deciso di tenerle anche per un appuntamento pubblico decisamente più informale.

Ma è noto che i capelli sono sempre stati uno dei punti di forza della Duchessa, molto invidiati anche da Meghan Markle. E l’hair stylist che li cura ha svelato qualche tempo fa il segreto per ottenerli, una spazzola magica che è facilmente acquistabile anche online.