Kate Middleton, 7 pettinature in 5 giorni a prova di pioggia: il suo segreto costa 10 euro

Il weekend dell’incoronazione è stato impegnativo per la Famiglia Reale inglese ma in modo particolare per Kate Middleton, protagonista di 7 eventi in 5 giorni, molti dei quali si sono svolti all’aria aperta con un tempo inclemente. A Londra pioveva. Eppure i suoi capelli non hanno risentito dell’umidità rimanendo lucidi e gonfi. Il suo segreto? Pettinarli con la sua spazzola magica che puoi acquistare anche tu online a 10 euro, per la precisione a 9,95 euro.

Kate Middleton ha indubbiamente dei capelli molto belli, una chioma folta, molto curata e sana. In effetti, i capelli sono sempre stati uno dei punti di forza della Principessa del Galles e i suoi hair stylist possono sbizzarrirsi nella acconciature più varie e complicate. Come quelle che ha sfoggiato nel weekend dell’incoronazione di Carlo. La moglie di William ha preso parte ad almeno 7 eventi in cinque giorni e in ogni occasione ha sfoggiato pettinature diverse. Procediamo in ordine cronologico.

Kate Middleton, 7 pettinature in 5 giorni

Venerdì 5 maggio, Kate Middleton si presenta al pranzo assieme ai ministri e governatori britannici con i capelli sciolti, leggermente gonfi e cotonati in alto in modo da dare volume alla chioma che termini in piccole onde sulle punte.

La sera dello stesso giorno la Principessa partecipa al ricevimento a Buckingham Palace dove erano invitate le Altezze Reali presenti all’incoronazione, da Letizia di Spagna a Charlene di Monaco. Kate accentua le onde che diventano ampi boccoli, mentre il ciuffo si appiattisce sulla fronte.

Sabato 6 maggio, giorno dell’incoronazione all’Abbazia di Westminster. A Londra piove e viene allestita una tettoia all’ingresso dell’edificio, ma l’umidità è forte. Kate si presenta con un magnifico raccolto in cui è incastrata la tiara floreale. Nemmeno un capello è fuori posto, anche quando si affaccia sul balcone di Buckingham Palace.

Domenica 7 maggio, Lady Middleton si mostra al Big Lunch con una passeggiata al parco di Windsor. È tornato il sole e anche i capelli della Principessa sono tornati sciolti sulle spalle. Qui il suo hair stylist ha lavorato con la piastra perché sono liscissimi.

Alla sera non poteva mancare al concerto e rispuntano le ciocche a onda che le ricadono sulla giacca rossa. Magnifica.

Lunedì 8 maggio, Kate con William porta i figli George, Charlotte e Louis a un evento degli scout nel Berkshire. La Principessa gioca coi bambini e partecipa alle attività sportive con gli scout. I capelli tornano quasi lisci, ma senza un’ombra di crespo.

Martedì 9 maggio, Lady Middleton partecipa al Garden Party. E qui sfoggia uno chignon ampio, basso e laterale, ideale per indossare il cappello super chic con decoro floreale.

La spazzola magica di Kate Middleton

Per realizzare le sue acconciature e avere sempre capelli voluminosi, gli hair stylist di Kate si affidano a una spazzola magica. Si chiama tangle e ha delle setole memory che districano facilmente le ciocche, evita di increspare i capelli e dà loro volume, a prova di crespo. Può essere tua a meno di 10 euro.

