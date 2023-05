Kate Middleton da favola ma confessa: “L’incoronazione è nel caos”

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i cappotti da favola che valgono migliaia di euro

Kate Middleton raggiante come non mai sale in metro e va al pub dove si concede una birra con suo marito William e confessa che il programma dell’incoronazione è ancora nel caos. Ma lei è magnifica col cappotto arancione che vale migliaia di sterline.

Kate Middleton prende la metro

Dopo l’apparizione fugace alle prove all’Abbazia di Westminster dove ha deluso con l’abito a fiorellini, Kate Middleton è torna a mostrarsi in pubblico. In effetti nessuno si aspettava che la Principessa del Galles, accompagnata da William, salisse sulla metropolitana per una visita al pub londinese, Dog & Duck.

Fonte: IPA

William e Kate sono saliti sulla metro alla stazione di Acton Main Line, nella zona ovest di Londra, per arrivare fino a Soho dove si trova il locale, sotto lo sguardo attonito dei passeggeri. Anche perché trovarsi fianco a fianco della Principessa del Galles fantasticamente vestita deve essere un’emozione non da poco.

In ogni caso la coppia ha lavorato anche durante il viaggio, parlando con gli addetti al trasporto, soprattutto in vista del weekend dell’incoronazione quando saranno attesi migliaia di passeggeri da dover gestire. In altre parole, William e Kate hanno sondato il terreno con i sudditi per capire come stanno vivendo questo momento storico che vedrà dopo 70 anni una nuova incoronazione.

Fonte: IPA

Kate Middleton, la confessione sull’incoronazione

La coppia è apparsa di ottimo umore, quasi euforica. Probabilmente sia Will che Kate sono molto emozionati all’idea di partecipare alla cerimonia tanto da perdere la loro impassibilità. Addirittura Lady Middleton si è lasciata andare a una confessione non da poco circa l’incoronazione, ammettendo che non tutto è ancora sotto controllo. Riferendosi al weekend del 6 maggio ha infatti dichiarato: “Sarà un periodo impegnativo. Ci stiamo arrivando. Mi sento come se cercassimo ancora di mettere le anatre in fila“, un’espressione proverbiale per dire che ancora non tutte le cose sono in ordine.

Fonte: Getty Images

Intanto a Soho la coppia ha avuto un’accoglienza calorosa. Moltissima gente si è radunata per vedere William e Kate da vicino e qualche fortunato è riuscito a scattare un selfie con la Principessa.

Kate Middleton, il cappotto favoloso di Eponine

Per questa visita al pub dove ha bevuto anche un bicchiere di birra, Lady Middleton ha indossato uno dei cappotti della sua collezione. Si tratta di un lungo soprabito arancione di Eponine London, con scollo alla coreana e chiuso da una fila di bottoni dello stesso colore. Il capospalla appartiene alla collezione autunno/inverno 2018 e il prezzo viene dato solo su richiesta. Ma altri cappotti dello stesso marchio costano più di mille sterline, quindi è probabile che anche questo modello valga la stessa cifra.

Fonte: Getty Images

Sotto il cappotto Kate indossa l’abito bianco midi di Suzannah (1.850 sterline) che aveva precedentemente sfoggiato a Wimbledon e lo ha abbinato a una borsa con manico di Mulberry e delle décolleté a punta con tacco sottile di Jimmy Choo, entrambe bianche. Il look è impreziosito da un paio di orecchini a cerchio d’oro con perla a goccia di Maria Black.