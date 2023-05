Kate Middleton alle prove dell’incoronazione: l’abito a fiori è un disastro

Kate Middleton, William, George e Charlotte si sono ritrovati all’Abbazia di Westminster per la prova generale dell’incoronazione. Con loro c’erano anche Carlo e Camilla. Ma la Principessa del Galles ha commesso un vero e proprio scivolone di stile presentandosi con un abitino nero a fiorellini che proprio non le si addice. Sarebbe stata meglio con il suo blazer di Zara e un paio di pantaloni. Ma procediamo con ordine.

Prove dell’incoronazione all’Abbazia di Westminster

A poco più di due giorni dall’incoronazione che si terrà il prossimo 6 maggio, è arrivato il momento di fare le prove generali della cerimonia in loco, ossia alla Abbazia di Westminster. Così, Carlo e Camilla insieme ai membri della Famiglia Reale più direttamente coinvolti, ossia William e Kate Middleton con pargoli, si sono ritrovati per ripassare il cerimoniale per cercare di evitare che si avveri la profezia di Diana.

Fonte: Getty Images

Sua Maestà Carlo III è apparso raggiante e in ottimo spirito, come d’altro canto tutta la sua famiglia per niente turbata dell’assalto a Buckingham Palace da parte di un uomo armato di coltello e cartucce da fucile.

Il Re e Camilla hanno salutato i funzionari della Chiesa e sono stati raggiunti dal primo ministro Rishi Sunak, dalla Principessa Anna e da William e Kate Middleton con i tre figli.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, l’abito sbagliatissimo

La Principessa del Galles si è presentata alle prove generali con un abito in seta nero a fiorellini bianchi, maniche lunghe, solito fiocco al collo, firmato Bennett London, un brand che indossa in diverse occasioni, di solito le meno formali. Il look è piuttosto sottotono, più adatto forse per un tè con le amiche. In generale è piuttosto privo di personalità. Forse Kate ha optato per quell’abito senz’arte né parte per non apparire troppo. Oppure lo ha scelto per coordinarsi al grazioso vestito di sua figlia Charlotte (8 anni), che è appunto celeste con fiorellini chiari.

Sta di fatto che questa volta Lady Middleton ha deluso nell’outfit. È probabile che nemmeno si sia troppo impegnata nel vestirsi, dato che si trattava di una semplice prova, ma nel suo guardaroba ci sono capi sicuramente più interessanti. Se i pantaloni erano inopportuni o se le occorreva una gonna per cimentarsi in inchini, genuflessioni e posture varie, avrebbe senz’altro trovato altro di più interessante da indossare, anche semplicemente il suo abito in principe di Galles che ha sfoggiato nel suo recente tour.

Comunque, tutto è andato come previsto durante le prove, senza nessun problema o interruzione. Anche se Charlotte e George sembravano un po’ preoccupati e forse intimoriti al loro ingresso all’Abbazia di Westminster. Come è noto, i figli di William e Kate hanno dovuto prendere lezioni per prepararsi alla cerimonia e probabilmente i loro genitori hanno insistito affinché imparassero tutto alla perfezione, scongiurando errori e figuracce.

Fonte: Getty Images

Prima dei Reali, hanno provato in mattinata i soldati dell’esercito, della Royal Navy e della Royal Air, marciando in formazione da Buckingham Palace all’Abbazia. Anche il Diamond Jubilee State Coach e il Gold State Coach sono stati utilizzati nelle prove su vasta scala poco dopo la mezzanotte. E sono stati moltissimi i londinesi accorsi per vedere in anteprima la parata straordinaria.