Esplosione a Buckingham Palace, la profezia sull’incoronazione e su Carlo si avvera

“La vita di Carlo sarà ancora più difficile e più pericolosa quando diventerà Re”: questa la profezia di Diana che si è avverata in tutto e per tutto all’indomani dell’attacco che un uomo ha sferrato contro Buckingham Palace lanciando cartucce di fucile oltre i cancelli.

Buckingham Palace sotto attacco

Mancano pochi giorni all’incoronazione di Carlo e Camilla, che si terrà sabato 6 maggio, e già l’augusta coppia subisce un attentato. Per fortuna al momento dell’aggressione né il Re né la Regina si trovavano a Buckingham Palace. L’aggressore è stato subito arrestato dalla polizia e tenuto in stato di fermo, mentre i bossoli sono stati repertati. Intanto Scotland Yard prosegue le indagini sul luogo, anche perché sono stati trovati un coltello e una borsa sospetta appartenenti all’uomo.

Quest’ultimo colto in flagrante è stato arrestato con l’accusa di possesso d’armi. Le troupe di giornalisti che erano attorno al Palazzo sono state fatte evacuare. Non si registrano né feriti né danni a cose o a persone. Fonti delle forze dell’ordine hanno affermato che la polizia sta trattando il caso come il gesto di un uomo isolato e non come attacco terroristico, assicurando che non ci sono rischi per l’ordine pubblico. Mentre un portavoce di Sua Maestà ha confermato che al momento del fatto Carlo e Camilla non si trovavano a Palazzo.

La profezia di Diana

In ogni caso, il pericolo di altre aggressioni nei confronti del Sovrano non sono escluse. Di fatto, Carlo ha già ricevuto diverse contestazioni dopo la morte della Regina Elisabetta, compreso il lancio di uova. Questa volta si è passati direttamente alle cartucce di fucile.

Sembra dunque che la profezia di Diana si stia avverando. All’indomani del divorzio la Principessa aveva confessato alla giornalista della BBC Jennie Bond che come Principe del Galles Carlo “aveva parecchi problemi” e che la situazione sarebbe peggiorata al momento della sua nomina a Re. Parole che sembrano trovare conferma dai fatti recenti. Lady D aveva previsto tutto: la vita di Carlo sarà un costante turbamento.

Fonte: Getty Images

Gli incidenti che mettono a rischio l’incoronazione

A cominciare dall’incoronazione. Infatti sono tanti gli incidenti che potrebbero avvenire durante la cerimonia, in grado di comprometterla rovinandola davanti a milioni di spettatori. Tralasciando la possibilità, per quanto remota, di un attentato, gli ostacoli che Carlo e Camilla devono superare sono davvero molti, come ha sottolineato il magazine Gala.

Carlo bloccato dal mal di schiena

Carlo non ha problemi di deambulazione ma soffre di mal di schiena. Il giorno dell’incoronazione potrebbe svegliarsi con un dolore tale da rendere alquanto difficoltoso attraversare la navata di Westminster.

La Corona potrebbe cadere

Non è facile portare sulla testa una Corona da oltre 3 chili, tanto pesa quella di Sant’Edoardo, scelta da Re Carlo per la sua incoronazione. Se dovesse vacillare o peggio cadere, sarebbe un segno nefasto per il suo Regno e una figuraccia nell’immediato.

L’acconciatura di Camilla potrebbe afflosciarsi

A preoccupare sono i capelli di Camilla sotto il peso della corona. Il suoi hair stylist ha commentato così: “La difficoltà sarà mettergli la corona sui capelli senza alterare la sua acconciatura e il suo stile. non lo so”, precisando che lei non sarà presente all’evento ma lo guarderà in tv. Dunque non potrà salvare la Regina da eventuali imbarazzi.

L’anello dell’incoronazione non si infila

Durante la cerimonia l’arcivescovo di Canterbury metterà al dito di Carlo il cosiddetto “anello dell’incoronazione”. In zaffiro e rubino, rappresenta la bandiera del Regno Unito e simboleggia l’impegno del Re nei confronti della Chiesa e del suo Paese. Ma l’attuale Sovrano è noto per le sue dita paffute e questo potrebbe rendere difficoltoso il rituale.

Carlo potrebbe annoiarsi o infastidirsi

Anche se Carlo ha voluto una cerimonia corta, di sole due ore anziché quattro, potrebbe comunque annoiarsi oppure infastidirsi per qualcosa. Abbiamo già visto come si comporta quando la penna stilografica non funziona. Il Sovrano dovrà controllarsi molto, altrimenti rischia di fare una figuraccia che non gli renderà onore come Re.

Harry, mina vagante

Harry, isolato e senza qualcuno che lo controlli, potrebbe andare in escandescenza oppure compiere qualche gesto che potrebbe mettere in imbarazzo l’intera Famiglia Reale.

I paggetti fanno caos

Anche se istruiti a dovere, i paggetti dell’incoronazione sono pur sempre bambini e potrebbero non comportarsi come richiesto. Qualcuno potrebbe dimenticarsi la sua parte o inciampare nei tappeti et voilà il disastro è fatto.