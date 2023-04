Kate Middleton, piccolo ladruncolo le ruba la borsa da 792 euro

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton prosegue il suo tour nel Galles dove è stata protagonista di una situazione totalmente al di fuori del protocollo. Infatti, la Principessa è stata “scippata” da un piccolo ladruncolo che le ha rubato la borsa di Mulberry da 792 euro. In realtà, il furfante in questione è un bebè che in braccio alla sua mamma è stato attratto dalla borsetta e Lady Middleton gliel’ha affidata divertendosi un mondo.

Fonte: IPA

Kate Middleton, l’abito in principe di Galles di Zara

Dopo aver disceso una parete rocciosa con una doppia corda, Kate Middleton, insieme a William, si sono recati ad Aberfan per rendere omaggio alle vittime della frana avvenuta nell’ottobre 1966. Hanno visitato un giardino commemorativo realizzato sul luogo in cui si trovava una scuola rasa al suolo durante il disastro naturale. Kate ha riciclato il suo abito in principe di Galles, nero e bianco, con fiocco sul collo e maniche lunghe a sbuffo, firmato Zara, che costa 117 euro. Un chiaro omaggio al luogo che la ospita e di cui porta il titolo di Principessa.

Fonte: Getty Images

Lo ha abbinato a un cappotto scuro, con tutta probabilità di Catherine Walker, sul cui bavero era appuntata la spilla a forma di porro, simbolo della regione. Ha indossato i suoi stivali alti scamosciati con tacco largo di Gianvito Rossi e la handbag di Mulberry che ha attratto l’attenzione di un piccolo suddito.

Kate Middleton scippata

Durante la visita al giardino commemorativo, Kate si è soffermata a parlare con le persone appositamente arrivate per incontrare i Principi. Tra queste c’era anche Lucy, mamma del piccolo Daniel. Il bimbo in braccio alla madre si è subito interessato alla borsa di Kate (da 792 euro) e l’ha afferrata con grande divertimento di Lady Middleton che glielo ha permesso. Come è noto la Principessa adora i bambini e quando può si sofferma a parlare o giocare con loro.

Fonte: IPA

Daniel non aveva alcuna intenzione di restituire la borsa a Kate nonostante le insistenze della madre. Quando però Lady Middleton ha voltato le spalle, il bimbo ha lasciato l’oggetto. Fortunatamente, sua madre è riuscita a raccogliere la borsa prima che finisse a terra, porgendola così alla Principessa che è scoppiata a ridere.

Parlando con ITV, Lucy ha raccontato del magnifico incontro con Kate e di come l’abbia fatta sentire a suo agio. Più che un confronto tra Principessa e suddito, è stato un incontro tra mamme. La donna ha infatti spiegato che malgrado il momento imbarazzante, Lady Middleton non l’ha mai fatta sentire in soggezione.