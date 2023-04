Kate Middleton spericolata: si lancia da una rupe ma William non la segue

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha dato prova del suo coraggio scendendo in corda doppia da un’alta parete montuosa, mentre suo marito William questa volta non ha colto la sfida e ha preferito restare coi piedi ben saldati per terra, rivelando chi in famiglia è il più spericolato.

A poco più di una settimana dall’incoronazione di Re Carlo, Kate Middleton e William sono partiti per un tour di due giorni nel Galles, in particolare i Principi che portano il nome di quella regione visiteranno le zone montuose del territorio. Dopo essere stata criticata perché lavora troppo poco, Kate ultimamente si è mostrata spesso in pubblico, lanciando tra l’altro la tendenza dell’abito-trench.

Kate Middleton, look casual con giacca tecnica da 679 euro

Il viaggio di Will e consorte in Galles è iniziato incontrando il Central Beacons Mountain Rescue Team, che quest’anno celebra il suo 60° anniversario. Lady Middleton si è presentata all’appuntamento con un look sportivo composto da una giacca tecnica rossa con cappuccio, firmata The Mountain Equipment Kongur MRT, che costa 679 euro, jeans skinny grigi di G-Star Raw, da 102 euro, berretto con visiera, orecchini Accessorize da 9 euro e scarponcini firmati Berghaus.

William, che è il patrono di Mountain Rescue England and Wales, e Kate sono stati coinvolti in una serie di attività, come la discesa in corda doppia lungo una parete, hanno preso parte a una esercitazione medica e a una dimostrazione di salvataggio da parte di cani da ricerca che la Principessa ha coccolato con moltissime carezze. Lady Middleton è apparsa entusiasta di poter partecipare in prima persona a queste attività.

Kate Middleton si lancia dalla rupe

Da sportiva qual è, Kate si è letteralmente lanciata dalla rupe senza provare un minimo di paura. Indossati casco e guanti professionali, non ha avuto un briciolo di esitazione calandosi dalla parete scoscese, anzi è sembrata molto divertita, sfoggiando un sorriso smagliante.

In effetti, sono pochi i momenti ricreativi in cui può perdere la compostezza richiesta durante gli eventi di Corte. La possibilità di fare esercizio fisico in mezzo alla natura è il suo ideale, come più volte ha confessato. E certo è un buon modo di scaricare la tensione, in vista del weekend impegnativo dell’incoronazione e soprattutto di fronte ai pettegolezzi sulla presunta amante di suo marito. Per altro William ha preferito non provare il brivido di lanciarsi dalla vetta, lasciando andare sola la sua dolce metà.

Anche se i Principi pare si siano molto divertiti in questo primo incontro, la loro agenda per i prossimi due giorni è fitta di impegni. Infatti, dopo l’incontro con Central Beacons Mountain Rescue Team, hanno un appuntamento al Dowlais Rugby Club, dove i membri della squadra sono soliti rilassarsi. Qui avranno l’opportunità di parlare coi volontari del soccorso alpino, i sostenitori dell’organizzazione e membri della comunità locale. Infine, William e Kate si intratterranno all’esterno con le persone del posto accorse a conoscerli.