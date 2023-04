Kate Middleton, “William ha l’amante”: Harry sapeva e ora lo conferma

Fonte: Getty Images Kate Middleton, chi è Rose Hanbury, Marchesa Cholmondeley

William ha un’amante e Harry conferma. Il Duca di Sussex infatti ha accusato il fratello di aver pagato almeno un milione l’editore Rupert Murdoch perché non venissero pubblicate certe notizie scottanti sulla sua vita privata. Un modo implicito per convalidare le voci della relazione extraconiugale che il Principe di Galles avrebbe avuto con Rose Hanbury, la bella vicina di casa nel Norfolk.

William e la relazione extra coniugale con Rose Hanbury

Ultimamente i rumors sul flirt tra William e Rose Hanbury, Marchesa di Cholmondeley ed ex modella, si sono fatti nuovamente insistenti. In particolare da quando Re Carlo ha nominato il marito di lei, David, VII Marchese di Cholmondeley, suo assistente personale. Si mormora addirittura che i gemelli di Rose, nati nel 2009, siano il frutto in realtà della relazione extra coniugale col Principe del Galles. Una storia che il Palazzo ha voluto insabbiare attraverso il matrimonio col Marchese, avvenuto esattamente 9 mesi prima del parto. Tanto che appena ha potuto, Carlo ha voluto ringraziare David per il servizio prestato alla Corona con una nomina prestigiosa che gli permetterà di essere sempre più presente a Buckingham Palace, oltre ad avere un ruolo di primo piano durante l’incoronazione.

Queste indiscrezioni, che hanno fortemente stressato Kate Middleton che ha tagliato ogni tipo di rapporto con Rose Hanbury, sono adesso confermate da Harry. Nell’ambito della causa intenta contro il Daily Mail, il Duca del Sussex ha lanciato gravi accuse contro suo padre Carlo e suo fratello William. Ha infatti dichiarato che il Re ha cercato di tenersi buono Rupert Murdoch chiedendogli di favorire l’immagine di Camilla affinché venisse accettata come nuova Regina, lanciando conseguentemente fango contro Meghan Markle e lo stesso Harry.

Harry: “William ha pagato un milione di sterline per il silenzio”

Ma il secondogenito di Carlo e Diana ha puntato il dito anche contro William, sostenendo che il Principe di Galles avrebbe pagato l’editore un milione di sterline perché insabbiasse alcune notizie sulla sua vita privata che avrebbero dato scandalo. Il Duca, affermando l’esistenza di questo ingente pagamento, ha dimostrato che c’era un “accordo segreto” stipulato tra la Famiglia Reale e News Group Newspapers (NGN), fatto in parte per aiutare a riabilitare Camilla. Stando a quanto riferito da Harry, Elisabetta II era personalmente coinvolta nell’affare segreto ma gli ha dato il permesso di intentare causa contro l’editore.

Harry però ha fatto molto di più con le sue rivelazioni. Infatti, sembrano una conferma implicita che qualcosa di illecito è accaduto anche nella vita privata dell’immacolato William. È facile intuire la presenza di un legame tra le parole del Duca di Sussex e i pettegolezzi sul flirt extra coniugale del Principe del Galles che avrebbe messo in crisi persino l’imperturbabile Kate.

A prova di ciò c’è anche il fatto che Will non è disposto a perdonare Harry, nemmeno lo vuole incontrare nei giorni dell’incoronazione. Un amico del Principe del Galles ha rivelato al Daily Brest che William odia il fratello, che non potrà più avere fiducia in lui dopo che ha rivelato pubblicamente i segreti più reconditi della Famiglia Reale, minacciando così la Monarchia stessa.