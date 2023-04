Kate Middleton è tornata: l’abito trench da 208 euro è un sogno

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Dopo quasi un mese di assenza, Kate Middleton è finalmente tornata in pubblico. Lei e William sono andata a Birmingham dove si sono cimentati nella cucina di un ristorante indiano. Mentre la Principessa ha fatto sognare con un nuovo abito trench bordeaux, firmato Karen Millen.

Kate Middleton è tornata in pubblico

Era dal giorno di Pasqua che non si faceva vedere e dalla fine di marzo che non compariva in un evento istituzionale, ma Kate Middleton ha voluto liberare la sua agenda dagli impegni di Corte per stare coi figli George, Charlotte e Louis mentre erano a casa da scuola.

La Principessa del Galles però adesso è tornata e col suo nuovo affascinante look ha messo a tacere le critiche di chi la accusavano di lavorare troppo poco. Kate dunque insieme a William si è recata a Birmingham in treno, dove hanno visitato l’Indian Streetery, un tipico ristorante indiano a conduzione familiare. Nato come bancarella di streetfood, il ristorante è stato aperto nel 2017 e ha la particolarità di avere un team di chef tutto al femminile.

L’augusta coppia è stata accolta dalla famiglia Sharma, titolare del locale, e prima di incontrare un gruppo di studenti dell’University College di Birmingham, si è cimentata in cucina nella preparazione di un roti, una focaccia che è spesso servita con verdure e curry. Come sempre, dotati di grembiule, William e Kate si sono sfidati ai fornelli, è noto che sono entrambi molto competitivi in ogni settore. E anche se la Principessa del Galles in altre occasioni aveva fallito in cucina, questa volta pare proprio che abbia avuto la meglio su William. La coppia è apparsa serena e in perfetta armonia contro ogni pettegolezzo su presunti figli che il Principe avrebbe avuto dalla sua amante Rose Hanbury.

Kate Middleton lancia la moda dell’abito-trench

Ma non solo sotto l’aspetto culinario, Lady Middleton ha brillato più del marito. Infatti, ha sfoggiato un nuovo look superlativo, davvero incantevole. Dopo aver lanciato la moda dell’abito-cappotto, celebri sono quelli firmati Catherine Walker, Kate ha dato il via all’abito-trench. Quello optato per la visita a Birmingham è un vestito midi, bordeaux, con maniche lunghe, scollo a blazer, maxi gonna a pieghe che dona un movimento seducente, cintura in stoffa per esaltare la figura.

Il prezzo originale dell’abito-trench, firmato Karen Millen, è di 229 sterline (pari circa a 260 euro), ma adesso si può acquistare con uno sconto a 183 sterline (208 euro circa).

Kate completa il suo look con le décolleté in suede bordeaux, di Gianvito Rossi, che costano più del vestito. Possono essere tue a 630 euro. Molto divertenti gli orecchini di Dina di Sézane, in oro e pietre dure blu, che costano 114 euro. Mentre raffinata è la sottile catena d’oro con ciondolo in citrino che porta al collo, creata da Daniella Draper. Kate l’ha indossata anche in altre occasioni e costa 782 sterline.