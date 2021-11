Letizia di Spagna, look gioiello con perle e diamanti. E rischia col cappello a fascia

Letizia di Spagna, abito-gioiello e cappello a fascia

Letizia di Spagna è arrivata in Svezia per un viaggio di Stato di tre giorni con suo marito Felipe. Il primo look total white è da favola, un vero outfit gioiello composta da uno splendido abito asimmetrico di cui resta un mistero lo stilista. Poi la Regina rischia tutto con un cappello a fascia in stile Kate Middleton.

Letizia di Spagna è voltata a Stoccolma salendo le scale dell’aereo a braccetto con Felipe, con il suo cappotto rosso di Hugo Boss, che fa parte del suo guardaroba dal 2015.

Letizia di Spagna, l’abito-gioiello con cristalli

Appena atterrata a Stoccolma, la Reina Letizia ha partecipato, con il Re, a un ricevimento all’ambasciata spagnola nella capitale svedese, come mostrano le foto condivise sul profilo Twitter della Casa Reale. Sua Maestà si è presentata con un magnifico abito bianco. Si tratta di un vestito midi dalle linee pulite e minimal, come piacciono a Letizia, con gonna asimmetrica, segnato in vita da una cintura a fascia, cucita sull’abito, maniche lunghe, piccola scollatura bordata di brillanti, come gli orli delle maniche e della gonna.

Letizia di Spagna, collant glitterate

Resta sconosciuto il nome dello stilista che lo ha creato, anche se è già la terza volta che viene indossato dalla moglie di Felipe. Ma a Stoccolma lo porta con un dettaglio in più, ossia un paio di collant velati e glitterati. Di solito infatti Letizia non indossa mai le calze, nemmeno in inverno, ma per le temperature rigide della Svezia ha dovuto fare un’eccezione.

Donna Letizia ha abbinato l’abito alle sue décolletée e clutch coordinata, in rettile, di Magrit. Come gioielli ha scelto solo un paio di orecchini pendenti con diamanti e perla rotonda.

Letizia di Spagna, il look invernale di Carolina Herrera

L’indomani Letizia e Felipe sono stati accolti dai Reali svedesi, Carlo Gustavo e Silvia. Per l’incontro la Reina ha optato per un look decisamente invernale, totalmente firmato Carolina Herrera (cappotto, abito, scarpe e borsa). Ha sfoggiato un abito arancione, che sotto il capospalla dà l’idea di essere un tubino, ma in realtà nasconde un corpetto a maniche ampie, a mantello. Sopra il vestito porta un cappotto a cappa, color cammello, con collo di pelliccia cui ha abbinato dei guanti in pelle, una borsa rigida con manico singolo e tracolla (940 euro) e un paio di décolletée in suede col tacco alto e sottile.

Letizia di Spagna, il cappello a fascia come tiara

A stupire nel look delle Reina è il copricapo. Raramente Letizia porta cappelli, glieli abbiamo visti indossare in Inghilterra quando ha incontrato Elisabetta e Kate Middleton. La scelta della Sovrana in questa occasione è singolare. Infatti ha optato per un cappello a fascia o headband con decori floreali, arancione, in abbinamento col vestito, creato da Cherubina. Costo? 140 euro.

Questo particolare copricapo, considerato molto bon ton e anche un po’ vintage, a metà tra un cappello vero e proprio e un cerchietto largo, è stato trasformato in tendenza dalla Duchessa di Cambridge che spesso d’inverno nelle ricorrenza più informali ne fa uso. Per i Reali questo cappello dà la possibilità di essere utilizzato come se fosse una sorta di tiara.

Letizia è oltremodo chic ma il suo look manca della solita grinta cui ci ha abituati. D’altro canto, l’occasione richiede il rispetto del dress code di Corte. Il suo punto di forza sono i colori caldi dell’autunno che donano particolarmente alla Reina.