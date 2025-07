Letizia di Spagna, il magnifico tailleur rosa oversize

Getty Images Letizia di Spagna sfoggia un tailleur rosa corallo

Nuova uscita pubblica, nuovo look. Come sempre, la Regina Letizia non è passata inosservata e ha catturato l’attenzione sfoggiando un look che ha destato grande ammirazione. Il suo punto di forza? Certamente il colore, un bel rosa corallo luminoso e perfetto per la bella stagione. Ma non è tutto qui: blazer e pantaloni – già presenti nel suo guardaroba – e gli immancabili accessori hanno dato vita a un insieme elegante e armonioso, ma soprattutto comodissimo. Prendiamo nota!

Il tailleur Hugo Boss, stile e vestibilità

Non potrebbe essere più minimal il look scelto da Letizia di Spagna per partecipare all’incontro previsto presso l’Agenzia spagnola per la cooperazione allo sviluppo internazionale. Un’occasione formale richiede una mise adeguata, ma non per questo bisogna rinunciare a quel tocco di stile in più, che non guasta mai. Parola di Regina!

Getty Images

Così la sempre impeccabile Letizia ha deciso di ripescare dal proprio guardaroba il completo formato dal blazer Jopeta dal taglio rilassato e i pantaloni Tefike dal taglio affusolato e a vita alta, entrambi firmati Hugo Boss ed entrambi in twill in misto lino elasticizzato. Un tessuto leggero, ideale per le calde temperature estive capace di essere al contempo traspirante ed elegante.

Come anticipato, la Regina aveva già indossato il tailleur per la prima volta nell’aprile 2024, in occasione dei National Innovation and Design Awards. Il riutilizzo di questo completo non è un semplice gesto di praticità, ma un potente messaggio che si allinea con l’attuale enfasi globale sulla moda sostenibile e il consumo consapevole, dei quali Letizia è a pieno titolo una delle più ferventi ambasciatrici.

IPA

La Regina di Spagna ha pensato a tutto, anche a un altro punto cruciale a cui tutte pensiamo costantemente: la vestibilità. Ci sono capi che sprizzano comodità da ogni fibra e cucitura e il blazer firmato Hugo Boss ne è uno splendido esempio. Oversize quanto basta, perfettamente in linea con le tendenze dell’estate 2025 che prediligono uno stile meno “rigido” e più morbido, con giacche destrutturate e spalle morbide.

E a proposito di tendenze, il colore scelto da Letizia ovviamente non è casuale e si inserisce perfettamente nella palette più in voga nella bella stagione. Il suo tailleur è di un bel rosa corallo e si avvicina molto al pesca. Ma col pink possiamo davvero sbizzarrirci: dal rosa cipria alle peach tones fino al tea rose, ce n’è per tutti i gusti. Colori che ben si abbinano a toni neutri e che mettono in risalto l’abbronzatura donando un tocco sofisticato ma allegro.

Gli immancabili accessori

E potevano mancare gli accessori? Certo che no! Al colore vibrante del tailleur, la Regina Letizia ha scelto di abbinarne pochi e minimal. Sotto il blazer ha indossato un semplice top bianco con scollo arrotondato, così da mettere in risalto il rosa corallo del completo, mentre per completare il look ha optato per una pochette beige con finitura plissettata di Adolfo Domínguez.

Getty Images

Ai piedi, invece, le sue immancabili décolleté slingback beige/nude di Magrit, un tocco di eleganza senza tempo che, ancora una volta, non dimentica il comfort. Infine, i gioielli: solo un paio di orecchini a cerchio intrecciati in oro di Nydia Jewelry, e l’anello inciso in oro 18 carati di Coreterno su cui figura la citazione dantesca “Amor che tutto move”.