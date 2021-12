Kate Middleton in chiffon per la cartolina di Natale. I figli sono stupendi

Kate Middleton, il cappotto rosso Natale è un gioiello

Kate Middleton e William hanno condiviso su Twitter la cartolina di Natale. La foto inedita li ritrae insieme ai tre figli, George, Charlotte e Louis, irriconoscibili tanto sono cresciuti. Mentre la Duchessa indossa uno splendido abito in chiffon verde.

Kate Middleton, la cartolina di Natale 2021

Dopo il cappotto-gioiello rosso, Kate Middleton sfoggia un nuovo look per la cartolina di Natale 2021. Il biglietto di auguri, postato sul profilo Twitter ufficiale, ha un’atmosfera decisamente poco natalizia e tradizionale. Niente maglioni di lana, vischio, neve e abeti, ma un paesaggio caldo e mediorientale in cui William, Kate e pargoli sono ritratti in abiti estivi. Il Principe è addirittura in pantaloncini.

La foto infatti è stata realizzata durante un viaggio in Giordania che i Duchi hanno fatto all’inizio del 2021. Si trattava di una vacanza privata durante la quale hanno approfittato per scattare alcune foto ufficiali e una di queste è diventata la cartolina di Natale.

Nell’immagine William e Kate e i figli sono seduti come in una sorta di cavità rocciosa. Alle loro spalle c’è una parete in pietra rossa, tipica della zona. Forse si tratta di Petra.

Lady Middleton indossa un lungo abito in chiffon verde oliva, con scollo a V e cintura in vita. Al suo fianco William porta una polo marrone e dei calzoni corti chiari. Marito e moglie si sfiorano vicendevolmente le ginocchia con le mani, in una posa inconsueta che vuole sottolineare l’intimità tra i due e il calore della famiglia.

Kate Middleton, i figli sono sempre più grandi

George siede vicino a mamma Kate che con l’altra mano gli cinge la schiena. Il futuro Re d’Inghilterra indossa una polo mimetica e dei pantaloncini. Sua sorella Charlotte è invece dall’altra parte, vicino a William, e posa con un abito in percalle bianco e blu. Mentre Louis, il più piccolo dei tre, è seduto davanti a tutti con le gambe incrociate e indossa una polo a quadretti e dei bermuda celesti. Tutti i bimbi calzano sneaker blu.

La famiglia sorride felice e rilassata davanti all’obiettivo, trasmettendo una sensazione di spensieratezza e unione familiare. Nonostante la posa sia stata evidentemente studiata e preparata, risulta molto spontanea.

A colpire maggiormente è quanto siano cresciuti George, Charlotte e Louis. In effetti, sono parecchi mesi che non compaiono in pubblico e davvero è quasi impressionante quanto siano diventati grandi.

La Principessina ormai è una vera, piccola Lady col suo modo impettito, ereditato senz’altro dalla bisnonna Elisabetta, di sedersi. Louis assomiglia sempre più a George che ormai è un ometto fatto e finito. Anche se ha conservato quello sguardo birichino che lo rendeva irresistibile quando era più piccolo.

Kate Middleton, il messaggio di Natale

I Duchi di Cambridge hanno accompagnato la nuova foto con questo messaggio: “Felici di condividere una nuova immagine della famiglia, che compare sulla cartolina di Natale di quest’anno”.

La Giordania ha un significato speciale per Kate, poiché vi ha trascorso parte dell’infanzia quando suo padre lavorava per la British Airways. Durante un tour ufficiale in Medio Oriente, Will e consorte dichiararono di voler tornare coi figli e così hanno fatto, trasformando la loro vacanza nella cartolina di Natale.