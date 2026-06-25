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IPA Maria De Filippi

A sette mesi di distanza dall’enorme tragedia che ha colpito la sua famiglia, Susy Fuccillo trova la forza di tornare a mostrarsi. L’ex ballerina di Amici ha condiviso con un lungo e intenso video Instagram il dolore di questi privi senza il marito, scomparso improvvisamente a 41 anni lo scorso dicembre. Susy ha raccontato le difficoltà di costruire una nuova vita per sé e per le sue figlie, svelando infine la diagnosi della morte di Raciti.

“La verità su questa tragedia”: com’è morto Salvatore Raciti

Non è facile trovare la forza di rivivere il momento più doloroso della propria vita. Perché su questo Susy Fuccillo non ha alcun dubbio: “Questo è il momento più buio della mia vita”. Lo raconta commossa in un lungo video pubblicato sul suo profilo Instagram, dove torna a parlare a seguito di un lungo silenzio, imposto dalla morte del marito Salvatore Raciti tra l’1 e il 2 dicembre 2025.

“Per molto tempo ho tenuto per me emozioni, paure e fragilità, ma oggi ho sentito il bisogno di condividere una parte del mio percorso” ha scritto l’ex ballerina di Amici di Maria De Fillippi. E seppur difficile, ha deciso che “è arrivato il momento di raccontarvi la verità su questra tragedia. Mio marito è morto di ulcera gastrica”. Si tratta di una lesione aperta che si sviluppa sulla mucosa interna dello stomaco a causa dell’erosione del tessuto protettivo.

Salvatore è morto all’improvviso, a pochi passi dalla moglie Susy, mentre si trovava nel giardino della loro casa a Plaia, a Catania. “Una parte di me è morta quella sera con lui, una parte di me che esisteva solo con lui. – ammette la ballerina senza riuscire a trattenere le lacrime – Ultimamente quando mi guardo non mi riconosco, non vedo la Susy di una volta”. Una cosa, però, non è cambiata e non cambierà mai: “Io di mio marito sono innamoratissima e non mi va di parlare al passato, perché all’amore non c’è fine”.

Susy Fuccillo, il dolore per le figlie

“Quando vivi uno shock così grande, una perdita così improvvisa e brusca, il percorso è lungo. Ogni giorno sto cercando di fare del mio meglio per vivere questa nuova vita senza mio marito. Lo devo a me stessa, lo devo a lui e lo devo alle mie figlie”. Susy e Salvatore si sposarono nel 2008 e dal loro amore sono nate tre bambine: Cristiana, 8 anni, Giordana, 6 anni e la piccola Costanza arrivata nel 2024.

Le difficoltà non mancano, ma Susy sa di non poter “mollare. Non me lo posso permettere perché ho una grande responsabilità”. È quella di madre, il cui benessere è imprescindibile per quello delle sue piccole: “Se io non sto bene, le mie figlie non stanno bene e io non voglio questo. – aggiunge con la lacrime agli occhi – Oltre il mio dolore c’è il loro dolore. Hanno persono una figura importante per la loro crescita e adesso sento il dovere di far loro da madre e da padre. Non è facile”.

Ci sono giorni difficili e altri che sembrano più sopportabili, e Susy Fuccillo promette che, nei prossimi mesi, cercerà di “resistere e trovare degli spazi per rendere le cose più leggere. Degli spazi che facevano parte della mia vita anche prima”, proprio come lo erano i social, dove l’ex ballerina condivideva la sua vita e il bel rapporto con le figlie.