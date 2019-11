Perché è famoso Alessandro Tersigni del Paradiso delle Signore

editato in: da

Classe 1979, nato l’11 ottobre a Roma, Alessandro Tersigni è tra i volti più amati del momento. Alto, moro, con uno sguardo magnetico, dopo l’esordio nel mondo dello spettacolo nel lontano 2007 ha raggiunto in breve tempo il successo prendendo parte a moltissime fiction.

Abbandonato il lavoro come vigile del fuoco, Tersigni ha mosso i primi passi in tv partecipando alla settima edizione del Grande Fratello. Durante quell’esperienza è entrato nel cuore di Melita Toniolo e di migliaia di telespettatori. Nel corso del reality di Canale 5, infatti, l’attore si è contraddistinto per stile, modi gentili ed educazione: caratteristiche queste apprezzate dal pubblico, che non ha tardato a premiarlo con diverse manifestazioni d’affetto.

A distanza di appena due anni, Tersigni ha poi debuttato come attore nella sitcom 7 Vite, in onda su Rai 2. Da questo punto di partenza è nata una carriera costellata di successi: da Romanzo Criminale – La Serie, continuando con I Cesaroni e Un medico in famiglia, fino a Le tre rose di Eva, Tersigni è diventato interprete di numerose e importanti fiction Rai e Mediaset.

Ma il suo talento è arrivato anche sul grande schermo: dopo l’esordio in Scusa ma ti voglio sposare di Federico Moccia, Tersigni ha recitato anche in 5 (Cinque), Noi eravamo e Wine to love facendo conoscere al grande pubblico le sue doti da attore.

Una carriera la sua che non sembra conoscere battute d’arresto e che oggi lo vede impegnato nella serie televisiva diretta da Monica Vullo Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1. Vestiti i panni di Pietro Mori, Alessandro Tersigni anche in questa occasione dà prova delle sue abilità tanto da essere tra i protagonisti dello sceneggiato.

Nonostante la popolarità raggiunta, l’attore italiano non ama mettere sotto la luce dei riflettori la sua vita privata. Sposato dal 2016 con la ballerina e concorrente di Amici Maria Stefania Di Renzo, Tersigni quando non è impegnato sul set è un dolcissimo papà e un marito presente. E a dispetto dei tanti successi ottenuti come attore, Tersigni vede proprio nella sua famiglia la più grande realizzazione.