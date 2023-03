Matilde Gioli di nuovo single: cancellate dai social tutte le foto con il fidanzato

Fonte: Getty Matilde Gioli sul red carpet con il fidanzato (ormai ex) Alessandro Marcucci

Matilde Gioli è una romantica. Una donna che non ha paura di esprimere i propri sentimenti e che non ha mai risparmiato in dichiarazioni d’amore. Se condividere il bello è facile, tirar fuori i dispiaceri è più complesso. E così, l’attrice, che ha sempre parlato apertamente del fidanzato Alessandro Marcucci, non si è esposta sulla presunta fine della relazione.

A dare per certa la rottura tra la protagonista della fiction Doc Nelle tue mani e l’istruttore di equitazione romano è una “fonte sicura” citata dalla redazione gossip di Fanpage. Ma gli indizi, visibili all’intero popolo del web, appaiono anche sui social e, stavolta, la conclusione sembra inequivocabile: la favola a cavallo non ha avuto il suo lieto fine.

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci: lui la cancella dai social

Cercando nella sezione seguiti del profilo Instagram di Matilde Gioli, il nome di Alessandro Marcucci non compare più. Parallelamente, l’attrice non è tra i profili seguiti da Marcucci. I due, che fino a poco tempo invadevano i rispettivi feed di dolcissime dichiarazioni d’amore, si sono reciprocamente tolti il follow. A ulteriore conferma della crisi, il bel romano ha cancellato dal suo profilo tutte le foto assieme all’attrice.

Lei no. Quella che sullo schermo è la compagna dell’affascinante dottore Luca Argentero, ha conservato i ricordi del fidanzato reale e, sul profilo Instagram di Matilde Gioli, è ancora possibile leggere spassionate dichiarazioni come: “Sento per questo ragazzo, quest’uomo un amore assoluto e non relativo, mi sento libera dalla paura e dalle illusioni ora che lui è con me. E niente volevo dirlo a gran voce. Ti amo Alessandro” con tanto di tag ancora attivo al profilo di lui.

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci: sui social le tappe di un grande amore

Le tappe della storia d’amore tra Matilde Gioli e Alessandro Marcucci sono ripercorribili sfogliando il profilo Instagram dell’attrice, che proprio sui social ha raccontato lo sviluppo della relazione con il compagno con cui condivideva la passione per l’equitazione. Galeotta fu la cavalcata: a Vanity Fair, Gioli raccontò che “mentre giravo Doc a Roma, un weekend ero troppo stanca per tornare a Milano dal mio cavallo Fuego, ma volevo comunque montare. Così su Google ho cercato: passeggiate a cavallo Roma. E il primo risultato era: a cavallo con Ale. Mi sono presentata lì sola come un carciofo e non sono più andata via”.

Le prime foto insieme arrivano nell’estate nel 2021, per il primo tag ufficiale bisogna però aspettare il Natale di quello stesso anno. Nei mesi successivi, le foto di coppia si moltiplicano e le didascalie si fanno via via più affettuose. Dal selfie col bacio di febbraio, dove racconta il primo incontro e le prime farfalle; fino al dolce bacio al tramonto, con dedica canora e un palese “ti amo”; al ritratto tra la natura dopo una gita in bicicletta: “Farò della mia nima uno scrigno per la tua anima”.

Nozze e magari un bambino, i sogni di Matilde Gioli

Intervistata da Vanity Fair, Matilde Gioli aveva confessato di pensare spesso alle nozze: “Mi piacerebbe tanto. Io ogni tanto gliela butto lì. Ma lui è della Vergine, meno irruente di me, e prima di prendere decisioni importanti deve sentirsi sicuro”. C’erano anche i figli nei programmi dell’attrice innamorata: “Con lui è la prima volta che ho la sensazione di essere pronta”. Col senno di poi, meno male che hanno aspettato.