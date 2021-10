Matilde Gioli, perché il fidanzato Alessandro è diverso da tutti gli altri

Chi è Matilde Gioli, protagonista di Doc – Nelle tue mani

Matilde Gioli è innamorata, e non lo vuole più nascondere: felice accanto al fidanzato Alessandro Marcucci, per la prima volta parla della sua storia d’amore. Dopo due anni da single, l’attrice ha trovato la sua anima gemella e non ha alcun timore nel programmare il futuro, pensando addirittura ad un figlio.

Matilde Gioli, il primo incontro con Alessandro

In una lunga intervista al settimanale Grazia, la bellissima attrice si è lasciata andare ad alcune confidenze sulla sua vita sentimentale. È la prima volta che affronta l’argomento, da quando ha ritrovato l’amore: lui è Alessandro Marcucci, e sebbene stiano insieme da poco tempo formano già una coppia molto affiatata. Matilde ha raccontato del loro primo incontro, spiegando anche perché il suo fidanzato sarebbe diverso da tutti gli altri uomini che ha mai conosciuto.

“Stavo girando Doc a Roma” – ha rivelato la Gioli, che la scorsa stagione è stata protagonista della fiction Rai accanto a Luca Argentero – “Un sabato mattina ho digitato su Google: ‘Passeggiate a cavallo a Roma’ e ho trovato il numero di telefono di Alessandro. Mi ha messo subito in riga. Lui si occupa spesso di cavalli impegnativi e ha il dono di domarli. È un po’ quello che ha fatto con me. In passato nessun uomo c’era riuscito. Ogni volta scappavo, lui invece riesce a tenermi”.

Alessandro Marcucci, un affascinante istruttore di equitazione, è dunque riuscito così a conquistare il cuore di Matilde Gioli. Si sono conosciuti solo qualche mese fa, eppure sembrano stare insieme da tantissimo tempo. Tra di loro c’è un grande affiatamento, tanto che ci sono in ballo importanti progetti futuri: l’attrice si è addirittura detta già pronta ad avere un figlio dal suo fidanzato.

Matilde Gioli e Alessandro, la love story

Conosciutisi grazie alla loro passione comune per i cavalli, Matilde e Alessandro provengono da ambiti diametralmente opposti: “Lui è molto lontano dal mondo del cinema” – ha ammesso l’attrice – “È orgoglioso di quello che faccio, contento di avere una donna indipendente. Ma se facessi altro per lui sarebbe lo stesso”. Il primo incontro è avvenuto all’inizio dell’estate 2021, e sin da subito hanno trovato la giusta sintonia.

Lo scorso agosto, la Gioli ha trascorso uno dei compleanni più entusiasmanti della sua vita, proprio accanto ad Alessandro. Nella cornice dei Monti Sibillini, si sono concessi nientemeno che un lancio con il paracadute e poi un romantico picnic. Con lui, l’attrice vuole fare sul serio: “Ora so che non sto con lui per riempire un vuoto. È una relazione matura: Alessandro è un uomo che mi tiene agganciata alla realtà”.

E pensare che, quando si sono incontrati, Alessandro non l’aveva riconosciuta. Solo in un secondo momento ha ammesso di non aver mai visto una fiction o un film di cui Matilde Gioli fosse protagonista, quindi non aveva idea di chi fosse quella splendida donna che gli aveva rubato il cuore. La loro è una storia davvero bellissima, di quelle uscite da una favola. E il lieto fine può solo arrivare, perché le premesse ci sono tutte.