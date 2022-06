“Isola”, Edoardo abbandona in lacrime: trasferito d’urgenza in ospedale

L’Isola dei Famosi 2022 sta volgendo verso la semifinale, in onda lunedì 20 giugno, ma non mancano le difficoltà e i problemi. Tutt’altro, perché, osservando gli accadimenti degli ultimi giorni, ci si chiede se non ci si è spinti troppo oltre. Dopo il malore di Nicolas Vaporidis, è il turno di Edoardo Tavassi, che è stato trasportato, secondo indiscrezioni, d’urgenza in ospedale dopo un infortunio alla gamba.

Isola 2022, come si è infortunato Edoardo Tavassi

L’Isola dei Famosi si è trasformata nell’Isola degli Infortunati. Nelle ultime settimane, infatti, abbiamo assistito a un vero e proprio strike nei confronti dei naufraghi che hanno scelto di rimanere dopo l’allungamento del reality show di sopravvivenza. Abbiamo così visto l’abbandono di Roger Balduino dopo il dolore alla caviglia; l’addio al reality di Marco Cucolo per motivi medici.

Ma, a un passo dalla finalissima, anche Edoardo Tavassi si è infortunato. Il tutto è avvenuto a seguito di una prova richiesta dallo Spirito dell’Isola: “Lo spirito dell’isola pretende il salto di qualità e per questo oggi vi vuole navigatori. Sulla barca ancorata al largo c’è un vassoio con pollo e patate per tutti. Per conquistarlo dovrete solcare il mare dei Caraibi su una canoa. Dovete raggiungere la barca, suonare la campana e tornare indietro”.

Come sta Edoardo dopo l’infortunio

Edoardo ha provato più volte a portare a termine la sua missione e, anche se ci è riuscito alla fine, la sfida lo ha profondamente segnato, tanto che è tornato a riva a nuoto, dopo aver ribaltato l’imbarcazione. “Edoardo stava piangendo sopra a un tronco, si era fatto malissimo”, ha commentato Estefania Bernal.

Il dolore lo ha messo alla prova, tanto che Tavassi si è lasciato andare alle lacrime. A un passo dalla finalissima, si è ritrovato ad abbandonare l’Isola per una prova ricompensa. Inizialmente, la botta sembrava non essere grave, ma, stando a quanto ha riportato il portale Pipol TV, Edoardo è stato portato d’urgenza in ospedale.

Le condizioni di Edoardo non sono affatto certe, e bisognerà attendere per comunicazioni ufficiali. Con ogni probabilità – e speranza, soprattutto, dal momento che è uno dei favoriti alla vittoria – potremo vederlo insieme al resto dei naufraghi nella diretta prevista per il 20 giugno.

Isola 2022, Nicolas Vaporidis in infermeria per un malore

I naufraghi sono praticamente allo stremo delle forze. L’Isola, lo sappiamo bene, è un reality show di sopravvivenza: non è facile resistere per due mesi, figuriamoci per più di 100 giorni. Nel pomeriggio del day time del 16 giugno dell’Isola dei Famosi, abbiamo anche visto il momentaneo abbandono di Nicolas Vaporidis da Playa Ultimo Sfuerzo.

Sono stati tanti i commenti negativi degli spettatori: c’è chi, infatti, ha avanzato l’ipotesi che il reality sia andato troppo in là con i tempi, facendo un paragone con il Grande Fratello Vip. I naufraghi non sono in una casa al sicuro, ma sfidano la natura per rimanere in gara. E qualcosa ovviamente può andare storto: Vaporidis è apparso indebolito, ed Edoardo, pur di mangiare per recuperare le forze e superare la sfida, si è infortunato.