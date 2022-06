“Isola 2022”, Ilary perde uno dei suoi naufraghi. Roger verso il ritiro

Ilary Blasi potrebbe perdere uno dei suoi naufraghi di punta: all’Isola dei Famosi 2022, Roger Balduino va verso il ritiro. Attualmente, le sue condizioni di salute sono problematiche. L’infortunio alla caviglia, infatti, gli ha causato parecchio dolore, tanto che è andato anche in ospedale. Le ultime voci dall’Honduras, infatti, danno quasi per certo il suo ritorno in Italia, in quanto le sue condizioni non gli permetterebbero di continuare a gareggiare nel reality show.

Isola dei Famosi 2022, Roger Balduino verso il ritiro

La puntata del 30 maggio dell’Isola dei Famosi si è svolta come di consueto: sta crescendo l’attesa per la finalissima, dal momento in cui la data si avvicina, il 27 giugno. Roger Balduino è stato uno dei naufraghi di punta di questa edizione. Non è passata inosservata la sua liaison con Estefania Bernal, con cui ha condiviso praticamente quasi tutto il suo percorso.

Tuttavia, l’infortunio alla caviglia ha messo a dura prova il naufrago, che è anche scoppiato a piangere. Ilary Blasi non ha nascosto la sua preoccupazione nel corso della puntata. In effetti, il malessere di Roger si è visto sin da subito: in fase di connessione con Playa Sgamadissima per annunciare il risultato del televoto flash, la Blasi non ha potuto fare a meno di notare le lacrime di Roger.

“Sì, un po’ mi dispiace. Non riesco proprio a camminare. Mi fa male. Se devo uscire io, mi dispiace tantissimo”. Il dolore era diventato talmente tanto da costringerlo ad andare in ospedale. A comunicare la decisione è stata Ilary in studio: “Roger è andato in ospedale per via della caviglia, che gli faceva molto male“. Secondo le indiscrezioni raccolte da Davide Maggio, Balduino sarebbe pronto al ritiro dall’Isola dei Famosi 2022.

Come e quando si è fatto male Roger Balduino

Il modello brasiliano si è fatto male alla caviglia dopo un piccolo incidente nel corso della prova ricompensa contro Clemente Russo, che purtroppo ha iniziato ad avere un peso decisivo sulle sue condizioni di salute. Naturalmente, l’Isola è un reality show che mette alla prova e che non è facile da affrontare. A volte, basta anche una piccola disattenzione per incorrere in un problema più grande. Dal momento in cui è avvenuto l’episodio, Balduino ha richiesto una visita, soprattutto perché non riusciva a camminare. Per il momento il ritiro di Balduino non è ancora ufficiale e i profili social del reality show non lo hanno confermato. Tuttavia, sarebbe solo una questione di ore.

Isola, la finale è prevista per il 27 giugno: il probabile vincitore

Manca ormai “poco” per la finale dell’Isola. Indubbiamente, è ancora presto per fare un riassunto dell’edizione, che ha mantenuto comunque i suoi ascolti: poco più di due milioni. La Blasi ha puntato su una conduzione genuina e diretta, con al proprio fianco Nicola Savino e Vladimir Luxuria in studio in veste di opinionisti. Chi vincerà nel 2022? Circola ormai un nome da un po’ di tempo: Nicolas Vaporidis. Ma Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro potrebbero riservare grosse sorprese. Vedremo chi la spunterà alla fine del percorso.