“Isola” 2022: Roger in ospedale: il meglio e il peggio della 21ª puntata

Non c’è pace per Isola dei Famosi. L’edizione dell’infermeria, com’è stata ironicamente ribattezzata, continua a mietere vittime. Dopo che la gran parte dei naufraghi hanno dovuto ricorrere a cure approfondite per risolvere i problemi più disparati, uno di loro ha addirittura chiesto di essere portato in ospedale per risolvere un problema molto serio alla caviglia. Vediamo insieme quello che è successo nel corso della 21ª puntata.

Isola dei Famosi, Roger trasportato in ospedale

È un Roger Balduino in lacrime, quello che ha lasciato Playa Sgamadissima per tornare in Palapa. Il naufrago era rimasto sulla spiaggia completamente da solo, ma la sua permanenza è stata resa ancora più difficile dall’infortunio alla caviglia che gli ha quasi impedito di camminare. Tra le lacrime, ha dichiarato di essere affranto per una possibile uscita di scena in quelle condizioni: “Non riesco a camminare, mi dispiace tantissimo uscire così”.

Salvato dal pubblico, che con il televoto ha deciso che poteva rimanere in gioco, Roger è stato trasportato in ospedale per accertamenti e per sottoporsi a tutte le cure del caso. Il naufrago si era già assentato dalla Palapa per una serie di problemi di salute, tant’è che si era temuto un ritiro prematuro dal gioco che poi non si è realizzato.

Isola dei Famosi, il messaggio di Fausto Brizzi per Vaporidis

È un Nicolas Vaporidis completamente diverso, quello che stiamo imparando a conoscere a Isola dei Famosi. L’attore romano, dapprima spigoloso e assente dalle dinamiche del gruppo, ha iniziato ad aprirsi nel corso delle settimane. Questo grazie – certamente – all’amicizia fraterna che lo lega a Edoardo ma anche alla sua volontà di mettersi in gioco

Le settimane più dure sembrano ormai essere alle sue spalle. Ilary Blasi ha voluto così premiare la sua tenacia attraverso l’intervento di un suo grande amico, il regista Fausto Brizzi, che per primo ha creduto in lui e nel suo talento di giovane attore: “Sono qui come testimone oculare della tua vita, perché io c’ero al primo sliding doors nella tua vita, c’ero anche quando il telefono ti squillava sempre e anche quando ti squillava un po’ di meno. E c’ero quando ti è arrivata quella telefonata in cui ti proponevano di fare l’Isola. Sono certo che sarà il secondo sliding doors della tua vita. Ti voglio bene”. La replica di Vaporidis non si è fatta attendere: “Ho imparato da lui tante cose, anche se poi ci siamo allontanati dopo il film io l’ho sempre cercato per un consiglio ed è stato lui a darmi la spintarella finale per buttarmi”.

Isola dei Famosi, la caduta di Carmen Di Pietro

Energica, esplosiva, atletica. Carmen Di Pietro sta vivendo l’Isola dei Famosi con grande slancio, anche dopo che suo figlio Alessandro Iannoni ha deciso di abbandonare il gioco per dedicarsi agli studi e all’università. Ed è così che, in questo vortice di entusiasmo, la naufraga è rimasta vittima di un piccolo e involontario incidente che l’ha vista scivolare all’interno della Palapa.

La colpa è tutta di Edoardo Tavassi, che non ha saputo reagire all’abbraccio improvviso di Carmen Di Pietro lasciandola cadere e cadendo a sua volta. La prova, ironica, si è comunque conclusa con una vittoria netta da parte di lei, che ha indovinato tutti i personaggi imitati dal suo grande amico nonché compagno d’avventura.

Chi è stato eliminato dall’Isola dei Famosi

Una puntata che si è svolta all’insegna delle sfide al televoto. Ad avere la peggio è stato Marco Maccarini, uno degli ultimi arrivati, e già costretto a tornare in Italia. La sua presenza è stata comunque in grado di rompere tutti gli equilibri, facendo scattare anche alcuni dei veterani – Carmen Di Pietro su tutti – e comportando quindi una nomination immediata che ne ha stabilito l’eliminazione.