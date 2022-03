Chi è e perché è famoso Roger Balduino

Isola dei Famosi 2022, il cast ufficiale

Il suo nome forse suona nuovo a qualcuno, eppure Roger Balduino è un noto modello di origini brasiliane, pronto a mettersi in gioco e a iniziare una nuova avventura in Honduras. È infatti tra i naufraghi dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi, che prende il via il 21 marzo, con la conduzione di Ilary Blasi.

Chi è Roger Balduino

Roger Balduino è nato a Erechim, in Brasile, nel 1992. Ha debuttato giovanissimo nel mondo della moda, da sempre una delle sue grandi più grandi passioni.

Grazie alla sua innegabile bellezza si è fatto ben presto conoscere nell’ambiente, diventando un modello richiesto per campagne pubblicitarie di fama internazionale. Grazie al suo lavoro si è poi trasferito dal Brasile in Italia, precisamente a Milano, capitale della moda, che gli ha permesso di continuare a coltivare la sua passione e di svolgere il lavoro che ama, ampliando conoscenze e contatti.

Perché è famoso Roger Balduino

Sebbene a livello televisivo non sia (ancora) noto ai più, nel mondo della moda Roger Balduino è molto conosciuto. Pare infatti che sia stato legato a una delle top model più famose degli anni Novanta, Naomi Campbell, con la quale ci sarebbe stato un presunto flirt.

Ha partecipato a campagne pubblicitarie (specialmente di beach wear dato il suo fisico scultoreo), ha sfilato nelle passerelle di tutto il mondo, è stato tra i protagonisti di uno shooting di Dolce & Gabbana: Balduino ha alle spalle una lunga carriera nel mondo della moda sebbene abbia ancora trent’anni.

Balduino si fa conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione all’Isola dei Famosi, dove veste per la prima volta i panni del naufrago.

Roger Balduino, la vita privata

Riservatissimo, non si conosce moltissimo della vita privata e sentimentale di Roger Balduino. Dal suo profilo Instagram però alcune cose sono chiare: ama lo sport, che pratica assiduamente per mantenersi in forma, in particolare il surf. Non sono rari infatti gli scatti proprio mentre pratica una delle sue attività preferite, mettendo in mostra anche i suoi pettorali e il suo fisico scolpito.

Sui social, oltre a pubblicare i luoghi magnifici che visita grazie al suo lavoro, il modello molto spesso pubblica foto in compagnia della madre e del fratello minore a cui è molto legato, ma non sembra esserci traccia di una persona al suo fianco, almeno per il momento.

L’avventura all’Isola dei Famosi

Come molti altri dei naufraghi di questa edizione, anche Roger Balduino ha annunciato sui social la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Su Instagram ha voluto rendere partecipi i suoi follower, scrivendo “Quest’anno sarò parte del cast e sono prontissimo e carichissimo a sfidare la natura incontaminata delle Honduras”.

Per lui si tratta di un’esperienza del tutto nuova, molto diversa da quelle vissute fino adesso: il modello si mette in gioco uscendo dalla sua comfort zone, convivendo con gli altri concorrenti sulla spiaggia di Cayo Cochinos. A differenza di altri naufraghi, che partecipano in coppia, per lui l’avventura è in solitaria: i fan pronti a sostenerlo sono tantissimi e tutti determinati a farlo arrivare in finale.