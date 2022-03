Isola dei Famosi 2022: quando inizia, chi sono i concorrenti e gli opinionisti

Isola 2022, chi potrebbero essere i nuovi naufraghi: le trattative

Tutto sembra essere pronto per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022 che andrà in onda a partire dal 21 marzo su Canale 5: Ilary Blasi alla conduzione, e al suo fianco due opinionisti molto amati dal pubblico che sapranno sicuramente mettere in prima linea la sincerità nei confronti dei naufraghi che tra non molto finiranno in Honduras.

Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi alla conduzione

Per il secondo anno consecutivo sarà proprio lei, Ilary Blasi, a condurre L’Isola dei Famosi che riprenderà con la sedicesima edizione il 21 marzo 2022 su Canale 5 in prima serata.

Dopo l’esperienza di successo con il Grande Fratello Vip, l’ex letterina si è confermata una delle regine del reality attraverso il suo modo schietto e deciso con il quale conduce e si relaziona ai vip concorrenti, senza mai assecondarli troppo solo per via del loro ruolo in TV e portando avanti un tipo di conduzione attento e divertente. Finalmente, dopo mesi di ipotesi, conosciamo anche i due opinionisti che affiancheranno Ilary Blasi nel corso delle puntate all’interno dello studio: dopo l’esperienza con Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, altri due nomi amati dal pubblico italiano.

Isola dei Famosi 2022, chi sono gli opinionisti

I due opinionisti che saranno al fianco di Ilary Blasi durante tutte le puntate del reality sono stati annunciati: si tratta di due personaggi noti della televisione italiana, ed entrambi hanno già avuto a che fare nel passato con L’Isola dei Famosi, anche se in modo differente.

La prima è un’ex naufraga, nonché vincitrice nel 2008 e inviata in Honduras nel 2012: si tratta di Vladimir Luxuria, la quale ha già avuto esperienza anche nel ruolo di opinionista nel reality stesso, e che si contraddistingue come sempre per il suo modo diretto con il quale commenta le dinamiche all’interno del programma. Il secondo opinionista è Nicola Savino, che nella nona edizione dell’Isola dei Famosi, nel lontano 2012, anno in cui Vladimir Luxuria venne scelta come inviata sull’Isola, ricevette il testimone della conduzione da Simona Ventura su Rai Due. Entrambi conosciuti e amati, così come il loro modo pungente e attento di fare televisione: ne vedremo delle belle.

Isola dei Famosi 2022: chi è l’inviato

Per l’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi torna come inviato un volto amatissimo e già conosciuto nel reality, nonché l’unico che porta già sulle spalle ben tre anni nello stesso ruolo all’interno del programma, e quest’anno raggiungerà il record con la quarta partecipazione. Chi, se non Alvin? L’inviato per eccellenza, sicuramente tra i più amati e ricordati perché in grado di interagire sempre con simpatia e professionalità, con quel piglio che lo contraddistingue.

Isola dei Famosi 2022: i naufraghi

Quest’anno una bella novità per il programma, che prevede la partecipazione singola ma anche in coppia. Ebbene sì, all’Isola dei Famosi 2022 ci saranno anche coppie di concorrenti, e tra i nomi che sono spuntati ci sono già: Lory Del Santo con il suo compagno Marco, Clemente Russo con sua moglie Laura, Carmen Di Pietro con suo figlio Alessandro, Jeremias Rodriguez con il padre Gustavo Rordriguez, Guendalina Tavassi con suo fratello Edoardo (coppia ormai virale su Instagram) e, per finire, anche due dei componenti dei Cugini di Campagna.

Per quanto riguarda i concorrenti singoli, invece, a quanto pare potrebbero esserci i seguenti personaggi: Ilaria Galassi, Ilona Staller, Nicolas Vaporidis, Floriana Secondi, Roberta Morise, Gianluca Tornese e Matilde Brandi. Tutto, però, è ancora da confermare ufficialmente attraverso l’annuncio definitivo del cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi 2022: quando e dove vederla

Tantissimi dettagli sono ancora tutti da ufficializzare per quanto riguarda l’Isola dei Famosi 2022, ma sembrerebbe essere già tutto pronto per la sedicesima edizione che andrà in onda a partire dal 21 marzo 2022 su Canale 5 in prima serata con Ilary Blasi alla conduzione, e Vladimir Luxuria e Nicola Savino come opinionisti.