“Isola 2022”, Marco Maccarini rompe tutti gli equilibri. E il pubblico lo punisce

Momenti di tensione all’Isola dei Famosi: la ventunesima puntata del reality show si è aperta come sempre con scontri e discussioni, che questa volta hanno visto tra i protagonisti Marco Maccarini, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis, che fin dai primi momenti di convivenza insieme non hanno provato particolare simpatia gli uni per gli altri.

L’ex volto di MTV è sbarcato su Cayo Cochinos solo da qualche giorno ma in pochissimo tempo è riuscito a rompere tutti gli equilibri tra i naufraghi, mettendo a dura prova le dinamiche tra i concorrenti dell’Honduras.

Isola, Marco Maccarini distrugge gli equilibri tra i naufraghi

È sbarcato sull’Isola dei Famosi solo da pochi giorni, ma è riuscito a scombussolare tutti gli equilibri tra i naufraghi: Marco Maccarini grazie alla sua personalità forte e combattiva è stato capace di rimescolare le carte in tavola, creando nuove dinamiche tra i concorrenti.

Un vero e proprio colpo di genio di Ilary Blasi, che con l’ingresso dell’ex vj ha saputo aggiungere una buona dose di vivacità ai rapporti tra i concorrenti. Maccarini è entrato nello show con l’idea di spodestare i “dittatori” Edoardo, Nicolas e Carmen, con lo scopo di creare un nuovo gruppo di leader.

Intenzioni ben chiare a tutti, ma che Marco ha negato in tutti i modi. Il naufrago infatti non ha accettato di buon grado le provocazioni di Ilary, spiegando di non avere nessuna intenzione di fare strategia: “Io non ho nessuna intenzione di formare un gruppo, io sto semplicemente con le persone con cui sto bene. Io non voglio andare contro qualcuno, vorrei creare qualcosa che sta insieme”. Peccato però che Marco abbia apostrofato Carmen Di Pietro come una “fattucchiera”, giustificando l’epiteto con la capacità di “confondere le cose sull’Isola”.

“Sto cercando di capire chi c’è e chi non c’è: se ho rotto qualcosa su quest’isola forse sono le pa**e di tutti voi”, ha concluso Maccarini.

A replicare alle sue frasi sono arrivati subito Nicolas ed Edoardo, che hanno sottolineato l’ipocrisia del concorrente: “Dice di trovarsi bene con me ma poi quando dice queste cose rimango un po’ perplesso. Non capisco queste affermazioni, perché non si riesca a mantenere una posizione”, ha affermato l’attore.

Isola, il pubblico non perdona

La figura di Marco non ha diviso solo i naufraghi, ma anche gli spettatori, che non hanno apprezzato il suo comportamento. Anche Edoardo Tavassi si è ritrovato a contestare l’atteggiamento del vj, accusandolo di essere falso: “Su quest’isola c’è questo brutto vizio che quando c’è da parlarti davanti ti vogliono bene tutti, poi dietro… Menomale che ci sono le clip del confessionale dove poi arriva la verità. E la verità noi l’abbiamo scoperta stasera”.

Maccarini ha cercato di difendersi, sostenendo di aver sempre parlato con chiarezza ai suoi compagni d’avventura, di essere stato trasparente e di non aver mai mentito. Le motivazioni del naufrago non hanno convinto del tutto il pubblico a casa, che al televoto ha deciso di premiare Lory Del Santo ed eliminare Marco.

Il naufrago ha dovuto abbandonare immediatamente Playa Palapa, non prima di dare – senza alcuna esitazione – il bacio di giuda a Estefania.