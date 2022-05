Cosa fa oggi Marco Maccarini, nuovo naufrago all’Isola dei Famosi

Il suo volto è stato uno dei più amati di MTV, ma la carriera di Marco Maccarini è stata ricca di trasmissioni televisive e progetti che lo hanno visto lavorare anche per altre reti televisive. Ora è pronto a sbarcare come naufrago all’Isola dei Famosi, dove dovrebbe entrare a far parte del survival show a partire dalla serata di lunedì 16 maggio.

Ma negli anni ha preso parte a diversi progetti, anche al di fuori della televisone.

Marco Maccarini, carriera e progetti del conduttore

Classe 1976, Marco Maccarini ha esordito nel mondo dello spettacolo molto presto, la sua vena artistica era evidente già quando era ragazzo e suonava per le strade di Torino come Cabaret Baudelaire. La svolta, però, è arrivata quando ha preso parte ai provini per Cercasi VJ ed è entrato a far parte della rete televisiva MTV: fucina di grandi talenti del mondo dello spettacolo e trampolino di lancio di molte carriere. Con lui Giorgia Surina, con la quale – ad esempio – ha presentato Select e poi Total request Live. Tantissimi show, che lo fanno diventare un volto molto noto e amato dal pubblico. Tanto da arrivare a condurre (nel 2003) il Dopo Festival con Giacarlo Magalli e l’anterpima.

Nel suo ricco curriculum anche la conduzione del Festivalbar con Michelle Hunziker nel 2003 (che è valsa a entrambi e ad Andrea Salvetti la vittoria del Telegatto come miglior programma dell’anno) e con Irene Grandi nel 2004. E poi ancora Le Iene, Sky Sport senza dimenticare Amici di Maria De Filippi dove è stato docente di canto nel 2015, l’anno successivo a prendere il suo posto era stato Boosta dei Subsonica.

A questi progetti ha associato la radio: è stato speaker a Radio Montecarlo, R101 e Radio Italia.

La musica comunque è rimasta centrale nella vita di Marco Maccarini, infatti nel 2014 ha fondato l’ Orchestra spettacolo Ugo Boni. Inoltre ha lavorato su svariate reti televisive, tra queste si possono ricordare LaEffe dove ha presentato #hashtag#, Mentri eri via su Real Time e Sfide di condominio – Best of the Block su Cielo.

Marco Maccarini, cosa fa oggi

Negli ultimi anni ha dato vita a un progetto dal titolo Quasi quasi faccio un giro, che lo ha visto incamminarsi per i sentieri raccontando – attraverso il suo profilo Instagram – percorsi e sensazioni. Tra gli ultimissimi lavori, invece, il doppiaggio di Red, il film d’animazione Pixar di Domee Shi. Dell’esperienza ne aveva parlato con entusiasmo, sempre attraverso il suo account social, mostrando alcune immagini e commentando così la trama: “Bellissimo racconto di crescita, rapporto genitori-figli, adolescenza e amicizia”.

Dal punto di vista della vita privata Marco Maccarini è legato a Olivia Verona, con la quale ha avuto due figli. Theo, nato nel 2007, e Mia arrivata in famiglia nel 2009.

Marco Maccarini, naufrago all’Isola dei Famosi

E ora è pronto a sbarcare all’Isola dei Famosi, come nuovo naufrago. Insieme a lui ci saranno anche altri tre partecipanti nuovi, ovvero Pamela Petrarolo, Gennaro Auletto e Luca Daffrè. Non resta che attendere per scoprire quale sarà la reazione dei concorrenti all’arrvo di questo nuovo gruppo e per scoprire come Marco Maccarini sarà integrarsi sull’Isola.