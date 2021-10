Giorgia Surina, le macchie sulla pelle e la bellezza della verità

Giorgia Surina è una delle artiste più importanti della sua generazione: una carriera costellata da successi, programmi TV indimenticabili e fiction. Oltre a essere una conduttrice, è anche un’attrice e una dj, e in questi tempi di Body Positivity, ha voluto lanciare un messaggio importantissimo sul suo profilo Instagram, all’insegna della bellezza della verità.

Giorgia Surina, le macchie sulla pelle

La bellezza sfrontata di altri tempi è cambiata: oggi si chiede uno stop all’utilizzo dei filtri. Sui social media, c’è un’abbondanza di foto ritoccate, in cui la verità sta diventando sempre più un concetto coraggioso. Icona della ex MTV, al momento Giorgia sta lavorando come speaker radiofonica: su Instagram, ha condiviso una foto dove mostra alcune macchie scure, senza però rivelarne la causa scatenante.

La campagna di Body Positivity sta coinvolgendo in maniera attiva numerose star, anche internazionali, showgirl e conduttrici. Che il messaggio stia passando dal mondo dello spettacolo è ovviamente essenziale, perché è proprio lo stile di vita delle celebrità che talvolta induce a sfruttare filtri, trucchi e curare in modo estremo il proprio aspetto. A qualcuno, è vero, ci si ispira sempre, ma bisognerebbe anche riconoscere che una vita fatta di maschere e filtri non avrà un vero significato reale.

L’invito di Giorgia ad amarsi

Al suon di “Ve-ri-tà“, Giorgia ha invitato le donne a togliersi i filtri, il trucco pesante, le maschere che anche la società ci induce spesso a portare. Schierarsi dalla parte della verità non è mai stato tanto bello, perché solo attraverso l’accettazione del proprio corpo si possono prevenire numerosi disturbi.

Al momento, in ogni caso, non si conosce l’origine delle macchie della Surina: potrebbero essere dovute a chiazze scure di pigmentazione o alla stessa vitiligine. Ed è stato proprio Nek, che è amico di Giorgia, a scrivere sotto il suo post: “La bellezza della verità. La verità ci rende liberi”.

Null’altro da aggiungere, se non la meravigliosa foto di Giorgia, che ha anche condiviso uno scatto successivo in cui sorride. Perché la verità dà sollievo, e il suo impegno verso la campagna di Body Positivity, che ormai sta spopolando sui social, non è passato affatto inosservato. Un gesto più che coraggioso e che invece dovrebbe essere la normalità.