In un post su Instagram, Lizzo ha annunciato ai fan di voler abbandonare la musica. In questi anni si era fatta portavoce della bodypositive

La notizia dell’apparente uscita di Lizzo dall’industria musicale ha scosso i fan in tutto il mondo. Da poche ore, infatti, la pluripremiata cantante ha annunciato di volere prendersi una pausa, citando la sua lotta contro le critiche e le menzogne che dice di subire costantemente. In un post su Instagram, ha espresso il suo desiderio di concentrarsi sulla sua passione per la musica e per fare del bene nel mondo, ma ha anche rivelato di sentirsi esclusa e stufa di essere oggetto di falsità e pregiudizi.

Lizzo negli ultimi anni ha incarnato la positività del corpo e ha promosso l’accettazione di sé stessa, diventando un’icona di autenticità ed empowerment. Recentemente è stata coinvolta in controversie legali riguardanti accuse di molestie sessuali e discriminazione razziale da parte di ex dipendenti, che lei ha vigorosamente negato.

La lotta contro le accuse legali

Lizzo è attualmente coinvolta in due cause legali. Una, intentata da tre ex ballerini, sostiene che la cantante abbia creato un ambiente di lavoro ostile e molestato sessualmente i suoi dipendenti. L’altra, presentata da un’ex stilista, afferma che Lizzo avrebbe permesso il bullismo, le molestie e la discriminazione razziale nel suo tour.

Nonostante le sue smentite categoriche e la determinazione a difendersi, queste accuse hanno inciso profondamente sulla sua reputazione e sulla percezione pubblica. La decisione del giudice di non respingere alcune delle accuse nella denuncia dei ballerini ha aggiunto ulteriori complessità alla situazione legale di Lizzo.

La positività del corpo e l’evoluzione personale

Lizzo, conosciuta per essere un’ardente sostenitrice della positività del corpo, ha recentemente rivelato una prospettiva più complessa sulla sua relazione con l’immagine corporea. In un’intervista al New York Times, ha parlato della sua recente perdita di peso e del suo percorso verso una maggiore autostima e auto-accettazione. Nel frattempo, sta promuovendo il suo nuovo marchio di lingerie, che promette di vestire e modellare qualsiasi fisico e taglia.

Riconoscendo che i suoi sentimenti riguardo al suo corpo cambiano giorno per giorno, ha espresso una nuova prospettiva sulla “neutralità del corpo“, riflettendo un’evoluzione personale nella sua relazione con l’immagine corporea e l’autostima.

Cosa significa questo per il futuro di Lizzo?

L’annuncio di Lizzo ha lasciato molti fan con domande sul suo futuro. Sebbene abbia dichiarato la sua intenzione di allontanarsi temporaneamente dall’industria musicale, resta da vedere se questa decisione sarà definitiva o se la cantante tornerà in futuro con nuova musica e progetti. C’è da dire che il suo ultimo post è in netto contrasto con quello pubblicato lo scorso 17 marzo dove aveva accennato l’intenzione di riscrivere nuova musica, ringraziando i fan per la pazienza.

I recenti scandali hanno messo in discussione l’autenticità di Lizzo, gettando un’ombra sulla sua carriera e sulla legittimità delle sue affermazioni, soprattutto per quanto riguarda il concetto di bodypositive. La sua storia illustra i complessi obblighi di una celeb nel mondo contemporaneo, dove questa diventa un brand e le aziende non sono più semplici entità commerciali, ma pilastri culturali che influenzano profondamente la società e il benessere sociale dei loro fan, sia in modo positivo che negativo.

Come è successo anche con Chiara Ferragni, è evidente che queste accuse hanno danneggiato la sua reputazione, e se desidera ricostruire il suo brand, dovrà intraprendere azioni concrete per affrontarle. La complessità della situazione richiede un approccio sfaccettato, che riconosca la gravità delle accuse mentre Lizzo sta lavorando diligentemente per ricostruire la fiducia e l’allineamento con i valori fondamentali di cui si faceva portatrice.

Come il concetto di bodypositive è diventato marketing

Oggi, il concetto di body positivity ha preso una svolta preoccupante, evolvendosi in una tendenza tossica e emotivamente manipolativa che convince le donne che determinati comportamenti alimentari estremi non solo siano belli ma anche virtuosi e salutari. Mentre Lizzo ha inizialmente incarnato un messaggio di autenticità e accettazione di sé, il suo coinvolgimento in controversie legali e il suo rapporto complesso con l’immagine corporea hanno contribuito a rendere il movimento della body positivity sempre più legato all’industria del marketing e ai profitti aziendali anziché a un genuino impegno per l’empowerment individuale. Questo sviluppo ha alimentato un’associazione negativa tra body positivity e interessi commerciali, minando l’integrità del movimento e rendendolo un terreno fertile per la tossicità e l’opportunismo.

La tossicità del movimento della body positivity risiede nella sua ingannevole maschera di compassione e gentilezza, che alla fine porta le donne verso comportamenti distruttivi. Questo movimento ha finito per intrappolare le donne in un ciclo di abitudini dannose e attività autodistruttive mentre simultaneamente assicura loro la loro perfezione così come sono. Utilizzando la bellezza come scudo, qualsiasi critica allo stato di salute di una donna va incontro a una forte reazione da parte della comunità body-positive, etichettando i dissidenti come maliziosi, giudicanti e intenzionati a controllare e a vigilare sui corpi delle donne.

Il paradosso, inoltre, è che dopo anni di promozione dell’accettazione del corpo da parte dei principali influencer, soprattutto americani, l’ascesa dei farmaci per la perdita di peso pubblicizzati dalle celebrità ha creato un contrappasso inaspettato. L’idea di dimagrire in fretta e di ottenere risultati drastici attraverso l’uso di farmaci iniettabili ha attirato molte persone, alimentando una domanda crescente che, purtroppo, ha anche aperto la strada alla diffusione di prodotti contraffatti e pericolosi sul mercato.