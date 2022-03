Shapewear, sfida Kim Kardashian e lancia l’intimo contenitivo che celebra le curvy

Kim Kardashian, osare è la parola d’ordine: bikini e leggings (aderentissimo) argentato

Body positivity è il tema che ha ispirato questa nuova linea di abbigliamento modellante, progettato per tutti i tipi di corpi.

A lanciarla è Lizzo, star indiscussa della musica rap e R&B, che ha deciso di entrare nella moda con una collezione di shapewear che ha chiamato Yitty.

Lizzo lancia la linea modellante Yitty

Lizzo, 33 anni, ha presentato la sua nuova linea su Instagram dove ha mostrato alcuni modelli “progettati per tutti i tipi di corpi” e da indossare senza vergogna. Come lei ha spiegato l’idea è nata dal fatto che “mi veniva costantemente detto attraverso la TV e le riviste che il mio corpo non andava bene. E, per essere considerato accettabile, ho dovuto infliggergli una sorta di dolore per inserirlo in un canone di bellezza”.

La cantante ha spiegato che ha deciso di darsi alla moda perché l’abbigliamento modellante che è presente sul mercato è “triste e restrittivo”. Invece la sua linea punta ad accrescere l’amore di sé e la fiducia in se stessi. “Invece di pensare alle dimensioni in questo modo convenzionale, lo facciamo in uno spettro in cui tutti sono inclusi. La dimensione di ognuno è solo la sua dimensione. Non è alto, non è basso. Non è grande, non è piccolo. È solo la tua taglia“, ha affermato Lizzo.

L’impresa è l’ultima di una serie di collaborazioni tra celebrità di Fabletics, co-fondata da Kate Hudson nove anni fa. Il marchio ha lavorato anche con Demi Lovato, Vanessa Hudgens e Kevin Hart. La presidente di Yitty Kristen Dykstra ha definito Lizzo “il partner commerciale per eccellenza”.

Il 12 aprile, i fan potranno acquistare le prime tre collezioni Yitty: Nearly Naked, una linea di capi leggeri e modellanti senza cuciture; Mesh Me, una selezione di stili di mesh leviganti; e Major Label, che include capi da loungewear come leggings e felpe.

Lizzo sfida Kim Kardashiam

Yitty è il soprannome che Lizzo aveva da bambina e con la sua nuova linea di shapewear si mette in diretta competizione con Kim Kardashian il cui impero nell’abbigliamento modellante Skims è stato recentemente valutato 3,2 miliardi di dollari