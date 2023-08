Lizzo risponde alle accuse ma è nel mirino dei fan: nessuno le crede

La celebre cantante Lizzo si è di colpo ritrovata al centro di una bufera mediatica e legale. È infatti stata accusata di molestie sessuali, bodyshaming e, in generale, d’aver creato un ambiente di lavoro malsano, da parte di alcune ex collaboratrici.

Il tutto si potrebbe riassumere con “comportamenti sessuali inappropriati”. La vita delle ballerine, impegnate al suo fianco in tour, sarebbe quindi stata resa insopportabile. Sono tre le ex ballerine ad aver fatto sentire la propria voce, Crystal Williams, Arianan Davis e Nelle Rodriguez, incitate anche a svolgere atti sessuali con altri ballerini, stando all’accusa. Nel mirino anche Shirlene Quigley, che gestiva il corpo di ballo.

Dopo alcuni giorni di assoluto silenzio, in attesa che il tutto venga verificato in tribunale, ha finalmente deciso di far sentire la propria voce Lizzo in persona. Parole che hanno però lasciato un po’ freddi i suoi fan, nei casi in cui non hanno scatenato un vero e proprio massacro mediatico.

La risposta di Lizzo

Ha impiegato alcuni giorni per rispondere, avendo necessità di trovare il giusto modo per fronteggiare la tempesta. Lizzo non poteva però evitare di commentare l’accaduto. Ha sottolineato come in casi del genere, con attacchi su tutti i fronti, il silenzio sia sempre stata la sua arma preferita, per poi fronteggiare il tutto in separata sede.

Stavolta però è diverso e lasciar sentire una sola voce, quella dell’accusa, può far pensare a tanti che ci sia qualcosa da nascondere, una colpa da ammettere. Nel suo post Instagram ci tiene a non passare da vittima ma, al tempo stesso, a sottolineare come in nessun caso permetterà che la sua libertà sessuale venga usata come arma per danneggiarla e denigrarla.

Lei non è com’è stata descritta, spiega, e nel mondo dello spettacolo ci sono probabilmente poche persone attente come lei al modo in cui esprimersi in merito al corpo degli altri, avendo subito body shaming per tutta la vita.

“Gli ultimi giorni sono stati terribilmente difficili e deludenti. Sono stati messi in discussione la mia etica lavorativa, la mia morale e il mio rispetto. Queste accuse sembrano assurde perché lo sono”.

Dure critiche dei fan

“Queste storie sensazionalizzate provengono da ex dipendenti che hanno già ammesso pubblicamente che il loro comportamento in tournée era inappropriato e non professionale”.

Una storia che getta un’enorme ombra su di lei, oscurando il percorso degli ultimi anni, ma soprattutto fa vacillare il suo ruolo di attivista per la body positivity: “Sono ferita, ma non permetterò che il buon lavoro che ho fatto nel mondo venga oscurato da questo”.

Ci ha poi tenuto a ringraziare tutti quelli che la stanno sostenendo in questa fase così delicata. Peccato che tra loro non ci sia la totalità dei suoi fan. Basta fare un giro nella sezione commenti del suo post Instagram di risposta.

È chiaro come in tanti aspettassero una replica, magari già nella giornata di ieri. Alcuni sono di passaggio, pronti a scherzare e chiedere informazioni sulla “storia della banana”, che riguarda una simulazione di un atto sessuale che rientra tra le storie nel faldone dell’accusa.

Altri invece sostengono che un’accusa del genere, fosse stata rivolta a Taylor Swift, avrebbe portato l’intero “esercito di fan” dalla sua parte, automaticamente. In questo caso regna invece molto scetticismo. C’è chi avrebbe preferito un video, dal momento che le tre pagine pubblicate “sanno tanto di testo scritto dal reparto PR”. Il pensiero generale è che accuse di tale portata, lanciate da più persone, devono avere una base di verità e quindi “devi prenderti almeno parte della responsabilità delle tue azioni”.